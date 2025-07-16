快訊

免費貼圖5款！加碼表情貼小傢伙「上廁所、馬賽克必用」 美樂蒂終身免費

沈伯洋父親公司遭陸懲戒 國台辦證實：海關總署已廢止登記註冊

教保困局／幼師加托高薪 教保員卻請假接班同工不同酬

NBA／湯普森與歌手梅根尤物公開戀情 前女友與米契爾訂婚

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森(左)、梅根尤物(右)。歐新社、美聯社
湯普森(左)、梅根尤物(右)。歐新社、美聯社

獨行俠隊神射手湯普森（Klay Thompson）近期傳出新戀情，對象是知名饒舌歌手梅根尤物（Megan Thee Stallion）。

湯普森日前在IG曬出一組生活照，其中一張照片他正親吻一位與梅根尤物長相極為相似的女子，雖照片中女子的臉並未露出，但多數網友認為兩人正在交往。

美國娛樂媒體TMZ今天更公開兩人「公開放閃照」，報導指出，當地時間周一晚上，兩人被拍到牽手走出紐約知名餐廳，毫不躲避，笑容滿面地大方出場，算是官宣雙方戀情。

湯普森情史相當豐富，2021至2023年間與女星瓊斯（Coco Jones）交往，瓊斯近期公開與騎士隊球星米契爾（Donovan Mitchell）訂婚的消息。

湯普森還與演員勞拉哈里爾（Laura Harrier）、岡薩雷茲（Eiza González）等人傳過緋聞。梅根尤物則是曾在2024年與前公牛隊前鋒克雷格（Torrey Craig）短暫交往。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

Klay Thompson

相關新聞

NBA／因荷蘭中鋒崛起離開勇士？魯尼：除了我誰都可以上場

效力勇士隊長達10年的魯尼（Kevon Looney）休賽季轉戰鵜鶘隊，簽下2年1600萬美元合約，他近日受訪時談到離開勇士的原因。 「這幾年來一切都在變動，狀況總是起起伏伏。」魯尼表示，「他們

NBA／湯普森與歌手梅根尤物公開戀情 前女友與米契爾訂婚

獨行俠隊神射手湯普森（Klay Thompson）近期傳出新戀情，對象是知名饒舌歌手梅根尤物（Megan Thee Stallion）。 湯普森日前在IG曬出一組生活照，其中一張照片他正親吻一位

NBA／勇士荷蘭中鋒奪西洋棋冠軍 獎金全捐給慈善機構

勇士隊荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）今年沒有打夏季聯賽，而是參加「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）和世界棋王卡爾森（Magnus Carlsen）舉辦的自由式西洋棋職業業餘混合賽

NBA／霍福特第6個孩子出生不急定下家 除勇士外另3隊也有意

39歲長人霍福特（Al Horford）自由球員市場開市兩周後仍未與任何球隊簽約，ESPN記者史皮爾斯（Marc J. Spears）提到，霍福特第6個孩子將出生，他不急著做決定。 霍福特上季出

NBA／騎士總裁傳獲續約至2030 詹皇離隊後靠他重建東區強權

據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，騎士隊將與球隊總裁奧特曼（Koby Altman）續約，這份合約持續至2029-30賽季。奧特曼自2012年加入騎士隊，並於2017年7月升

NBA／美媒歷史排名柯瑞登第10 歐尼爾怒批：Kobe第11是犯罪

美媒《Bleacher Report》近日公布NBA百大球員名單，勇士隊柯瑞（Stephen Curry）力壓已故球星布萊恩（Kobe Bryant），登上歷史第10名。傳奇中鋒歐尼爾（Shaquil

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。