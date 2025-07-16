NBA／湯普森與歌手梅根尤物公開戀情 前女友與米契爾訂婚
獨行俠隊神射手湯普森（Klay Thompson）近期傳出新戀情，對象是知名饒舌歌手梅根尤物（Megan Thee Stallion）。
湯普森日前在IG曬出一組生活照，其中一張照片他正親吻一位與梅根尤物長相極為相似的女子，雖照片中女子的臉並未露出，但多數網友認為兩人正在交往。
美國娛樂媒體TMZ今天更公開兩人「公開放閃照」，報導指出，當地時間周一晚上，兩人被拍到牽手走出紐約知名餐廳，毫不躲避，笑容滿面地大方出場，算是官宣雙方戀情。
湯普森情史相當豐富，2021至2023年間與女星瓊斯（Coco Jones）交往，瓊斯近期公開與騎士隊球星米契爾（Donovan Mitchell）訂婚的消息。
湯普森還與演員勞拉哈里爾（Laura Harrier）、岡薩雷茲（Eiza González）等人傳過緋聞。梅根尤物則是曾在2024年與前公牛隊前鋒克雷格（Torrey Craig）短暫交往。
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