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NBA／勇士荷蘭中鋒奪西洋棋冠軍 獎金全捐給慈善機構

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊荷蘭中鋒波斯特奪下西洋棋冠軍。截圖自勇士官方X
勇士隊荷蘭中鋒波斯特奪下西洋棋冠軍。截圖自勇士官方X

勇士隊荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）今年沒有打夏季聯賽，而是參加「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）和世界棋王卡爾森（Magnus Carlsen）舉辦的自由式西洋棋職業業餘混合賽「Chesstival」，波斯特成為比賽最大贏家。

比賽第一階段是雙人賽，一位NBA球員與棋士搭檔參賽，由棋士指揮，球員動手下棋，波斯特最終止步4強。不過波斯特在個人賽大放異彩，決賽擊敗馬刺隊球員英格倫（Harrison Ingram），奪下首屆賽事冠軍，他將2萬5000美元獎金捐給慈善機構。

波斯特擊敗的對手包含前勇士後衛梅爾頓（De’Anthony Melton）、76人總管莫瑞（Daryl Morey）、前NBA球員史奈爾（Tony Snell）、黃蜂前鋒威廉斯（Grant Williams）和英格倫。

比起比賽，波斯特更難忘的是與棋王卡爾森對決，他在歡迎晚宴上主動發起挑戰，「我的長輩們都愛下棋，小時候就是這樣學會的。這是能告訴我孩子『我和世界棋王下過一盤』的機會，雖然我最後沒贏，但真的很開心。」

波斯特還提到自己與卡爾森的交流，「卡爾森是勇士超級球迷，他跟我說每場比賽都有看，也很懂籃球，尤其超愛柯瑞（Stephen Curry）。我們聊了很多，包含棋、生活和籃球，我還邀請他有機會能來舊金山看比賽。」

波斯特稱卡爾森是棋界的柯瑞或詹姆斯（LeBron James），自己是NBA界的卡爾森，「我覺得我還不錯，雖不是每位NBA棋手都來，但我們走著瞧，明年應該會辦更大。」

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