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NBA／因荷蘭中鋒崛起離開勇士？魯尼：除了我誰都可以上場

聯合新聞網／ 綜合報導
魯尼(左1)、波斯特(右1)。 美聯社
魯尼(左1)、波斯特(右1)。 美聯社

效力勇士隊長達10年的魯尼（Kevon Looney）休賽季轉戰鵜鶘隊，簽下2年1600萬美元合約，他近日受訪時談到離開勇士的原因。

「這幾年來一切都在變動，狀況總是起起伏伏。」魯尼表示，「他們（勇士）總是很晚才通知我，出場時間也忽多忽少。我心裡想到底會發生什麼事？我根本不知道他們如何看待我，也不清楚他們會開多少價碼。」

魯尼直言勇士的報價範圍很大，「從中產條款到底薪都有可能，那落差太大了，我沒辦法一直等下去，我想掌握自己的命運，這也讓這次決定變得更簡單，因為我很清楚他們的談判方式。」

勇士去年選進的新秀荷蘭中鋒波斯特（Quinten Post）崛起，他具備投射能力，取代不少魯尼的上場時間。當被問到波斯特是否是他離開勇士的原因，魯尼回答，「我不會這麼說，波斯特是我兄弟，但到了這個地步，感覺就是誰都可以上場，除了我。」

魯尼也舉例說明自己被冷落，「今年季後賽我們對上亞當斯（Steven Adams），這正是我擅長的對位，但他們卻不讓我上場做我該做的事，我就想好吧，你們根本不信任我，我原本以為你們信任我。」

魯尼上季出賽76場只有6場先發，平均打15分鐘，得到4.5分6.1籃板。波斯特出賽42場有14場先發，平均打16.3分鐘，得到8.1分3.5籃板，三分命中率40.8%。

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勇士 Kevon Looney

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