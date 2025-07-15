NBA／霍福特第6個孩子出生不急定下家 除勇士外另3隊也有意
39歲長人霍福特（Al Horford）自由球員市場開市兩周後仍未與任何球隊簽約，ESPN記者史皮爾斯（Marc J. Spears）提到，霍福特第6個孩子將出生，他不急著做決定。
霍福特上季出賽60場，平均得到9.0分6.2籃板2.1助攻，三分命中率36.3%，擁有全能身手的他仍是先發等級的球員。塞爾蒂克隊希望將這位表現穩定的老大哥帶回陣中，但球團總裁史蒂文斯（Brad Stevens）表示，霍福特回歸的可能性不大。
史皮爾斯今天在節目上提到霍福特目前的狀態，「勇士原本被預期上周會和霍福特簽約，但最終沒有定案。湖人、公鹿與老鷹隊也都對這位快40歲的老將有興趣，但退休仍是他考慮的選項之一。」
史皮爾斯接著提到霍福特不急，「他不急著做決定，第6個孩子即將出生，而且休賽季都住在亞特蘭大或波士頓。我聽說，像金州這種距離家人比較遠的地點，可能會成為他做決定時的考量因素。」
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