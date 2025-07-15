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NBA／騎士總裁傳獲續約至2030 詹皇離隊後靠他重建東區強權

聯合新聞網／ 綜合報導
奧特曼獲得騎士續約至2029-30賽季，在任內許多選秀與交易的操作有效幫助騎士擴張戰力。 美聯社
奧特曼獲得騎士續約至2029-30賽季，在任內許多選秀與交易的操作有效幫助騎士擴張戰力。 美聯社

據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，騎士隊將與球隊總裁奧特曼（Koby Altman）續約，這份合約持續至2029-30賽季。奧特曼自2012年加入騎士隊，並於2017年7月升任總經理。他的籃球營運總裁合約，原本預計於2027-28賽季結束後到期，今天傳出獲得續約。

報導中也透露，現任總經理甘聖（Mike Gansey）與助理總經理威姆斯（Brandon Weems）也獲得續約。自2018年詹姆斯加盟湖人隊離開後，奧特曼主導了騎士的重建，並成功將球隊再次打造成東區強權。

詹皇2018離開騎士隊後，球隊也靠著奧特曼的重建回到強權行列。 路透
詹皇2018離開騎士隊後，球隊也靠著奧特曼的重建回到強權行列。 路透

在選秀與交易部分，他在2019至2021年間連續以前5順位選進塞克斯頓（Collin Sexton）、葛蘭德（Darius Garland）與莫布里（Evan Mobley），隨後又在2022年將塞克斯頓送往爵士，換取全明星後衛米契爾（Donovan Mitchell）。

自從交易來米契爾後，騎士隊連續三季例行賽至少拿下48勝，本季更拿下64勝，創下隊史第二佳戰績。奧特曼同樣在2024年簽下亞特金森（Kenny Atkinson）出任總教練，後者在首年就拿下年度最佳教練殊榮。

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