NBA／美媒歷史排名柯瑞登第10 歐尼爾怒批：Kobe第11是犯罪

美媒《Bleacher Report》近日公布NBA百大球員名單，勇士隊柯瑞（Stephen Curry）力壓已故球星布萊恩（Kobe Bryant），登上歷史第10名。傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O’Neal）對此感到不滿。

這份名單是由該媒體邀請的NBA專家、寫手與編輯共同評選。前10名依序為喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、魔術強森（Magic Johnson）、羅素（Bill Russell）、歐尼爾、鄧肯（Tim Duncan）、柏德（Larry Bird）、張伯倫（Wilt Chamberlain）及柯瑞。

布萊恩被排在第11，之後的球員依序為歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）、杜蘭特（Kevin Durant）、羅伯森（Oscar Robertson）與威斯特（Jerry West）。

過去許多歷史地位排名都將布萊恩排在第10，這次被柯瑞取代引發熱議。歐尼爾在社群平台替布萊恩發聲，「把Kobe排在第11名是犯罪。」

歐尼爾曾與布萊恩聯手締造三連霸偉業，他2023年接受《洛杉磯時報》訪問時曾表示，如果要組成夢幻隊，球員包含自己、布萊恩、喬丹、魔術強森與詹姆斯。上個月歐尼爾也公開個人歷史前10名，其中布萊恩排在第2，僅次於喬丹，高於詹姆斯。

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