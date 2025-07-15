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NBA／回鄉加入快艇拚冠 洛培茲形容「天作之合」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
南加州長大的洛培茲回家鄉加盟快艇。截圖自 Joey Linn X
南加州長大的洛培茲回家鄉加盟快艇。截圖自 Joey Linn X

南加州長大的洛培茲（Brook Lopez），離開待了7個球季的公鹿隊，今年夏天和快艇隊簽下2年1800萬美金的新合約，他坦言薪資不錯，但重點仍是自己熱愛打球，期待和新隊友祖巴茲（Ivica Zubac）一起捍衛快艇禁區。

1988年出生的洛培茲，孩提時代見證過快艇當聯盟爐主的時期，也看過快艇成績起飛、成為聯盟第2的時刻。如今快艇已經搬到新場館直覺巨蛋（Intuit Dome），還有球星像「大鬍子」哈登（James Harden）和雷納德（Kawhi Leonard），由拿過總冠軍的教頭泰隆魯（Tyronn Lue）執教，還有聯盟中最捨得花錢之一的老闆鮑默（Steve Ballmer）。

不僅如此，快艇總裁法蘭克（Lawrence Frank）正是洛培茲菜鳥球季在籃網隊的教練，相隔十餘年在快艇再聚首，讓洛培茲形容說：「肯定是圓滿的時刻。」

37歲的洛培茲在公鹿7個賽季場均13分、2.1阻攻，是2021年公鹿奪冠的重要班底之一，生涯17個賽季場均也有15.9分表現；幾乎都擔任先發的洛培茲，轉戰快艇可能會有不同角色，不過他認為和先發中鋒祖巴茲會有很好的搭配，「顯然我們個子非常大，我覺得我們防守會非常棒，統治內線、把禁區封死，進攻上我們也能互相配合，為他拉開空間，給他內線所有的空間來盡情發揮。」

洛培茲是著名的迪士尼粉絲，回到加州球隊讓他開車1個半小時就可到迪士尼的場館比賽，最重要的是，他相信自己加入實力足夠爭冠的球隊。

「待遇很不錯，但這不是我真正關心的事情，從孩提時期我就愛打球，熱愛籃球。」洛培茲提到，從小就跟著哥哥腳步投入球場，愛打球更愛贏球，「我希望一直贏下去，我在密爾瓦基嚐到勝利滋味，現在這裡的人都熱愛這項運動，所以這是天作之合。」

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