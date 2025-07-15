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NBA／勇士三巨頭太老無法爭冠？柯瑞：2022年就這樣說過
勇士隊休賽季沒有大動作，新賽季預計以相同核心陣容爭冠，外界質疑三巨頭年紀太大無法拿冠軍，柯瑞（Stephen Curry）對此看法不以為然。
柯瑞明年3月滿38歲，巴特勒（Jimmy Butler）球季開打後就36歲，格林（Draymond Green）則是明年3月滿36歲。
「早在我們拿2022年冠軍之前，大家就這麼說了。」柯瑞近日受訪時回應質疑，「我們早就聽習慣，說到底，一切都取決健康。看看其他球隊，像雷霆隊就很健康，這真的很關鍵，像我們這種老將，例行賽只求穩穩走完，希望最後幾周不用拼命追趕名次。」
柯瑞直言從高中起就習慣受到質疑，當被問到質疑聲是否會成為動力？柯瑞表示，「那些聲音已經是雜訊，我本身就有足夠的動力，不需要外界刺激才想打球。我仍然熱愛這項運動，有好隊友、穩定球隊文化與管理層，那我就能一直處在對的狀態。」
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