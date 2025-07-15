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NBA／血栓痊癒獲馬刺隊醫綠燈 溫班亞瑪：終於又能打籃球了

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪受訪自曝已擺脫血栓困擾，可以開始進行訓練。 美聯社
溫班亞瑪受訪自曝已擺脫血栓困擾，可以開始進行訓練。 美聯社

馬刺隊一哥溫班亞馬（Victor Wembanyama）今日宣布，自己從右肩深層靜脈血栓（DVT）中完全康復，他在接受法國媒體專訪時表示，已獲得馬刺隊醫重返賽場正式許可。

根據ESPN報導，馬刺醫療團隊傳出已放行溫班亞馬參加訓練與比賽，21歲的溫班亞瑪上季只出賽46場，阻攻數仍領先聯盟。他表示自己是在上周五才剛獲得綠燈：「太好了，我終於又能打籃球了。」

儘管在明星賽後就出現血栓狀況，導致賽季提前報銷，但他上季出手304次三分球，送出176次阻攻，寫下NBA歷史首見數據。他場均得到24.3分、11籃板、3.7助攻與3.8阻攻，只有1975-76賽季的賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）達成過類似數據組合。

外界普遍看好他成為2025-26賽季年度最佳防守球員（DPOY）。溫班亞瑪近期剛從10天的少林寺修行之旅歸來，隨後前往日本度假。他提到這趟訓練，對他的心理專注與身體姿態幫助很大。近日溫班亞瑪也現身NBA夏季聯賽，與馬刺隊友一同觀戰，受到球迷熱烈歡迎。

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馬刺 Victor Wembanyama

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