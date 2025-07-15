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NBA／76人喬治休賽季訓練受傷 已接受左膝關節鏡手術

聯合新聞網／ 綜合報導
喬治。 路透
喬治。 路透

76人隊明星前鋒喬治（Paul George）近期訓練中受傷，球團宣布他已於當地時間周一接受左膝關節鏡手術。

新賽季是喬治4年2.12億美元的第2季，他將啟動復健計畫，預計在9月訓練營開始前再次接受評估。

現年35歲的喬治近年來飽受各種傷勢困擾，上季就遭遇鼠蹊部、手指與膝蓋傷勢，總共只出賽41場。喬治過去6季中有5季出賽場次未達60場，本季場均16.2分，是近10年最低，比生涯平均少超過5分，今年3月接受左鼠蹊肌與左膝注射治療後提前報銷。

76人上季受到嚴重傷兵潮，當家球星安比德（Joel Embiid）上季只打19場，安比德、喬治與馬克西（Tyrese Maxey）的三巨頭，整季只一起打15場、合計上場時間294分鐘。76人最終只拿下24勝，寫下自1994-95賽季以來的最差戰績。

76人籃球事務總裁莫瑞（Daryl Morey）透露，安比德4月接受左膝關節鏡手術，一切按計畫進行，有望於訓練營開始時痊癒。

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Paul George 76人

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