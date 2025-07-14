NBA／活在當下維持高競爭狀態 37歲柯瑞還沒考慮退休計畫
即便年屆37歲，柯瑞（Stephen Curry）仍未有任何退休打算。這位金州勇士隊的超級球星在近日受訪時坦言，他希望能持續高水準出賽，並以自己的方式告別籃球場。
柯瑞目前與勇士隊的合約將一路履行至2026-27年賽季，屆時他將年滿39歲。他是在去年8月簽下1年6290萬美元的延長合約，確保能在灣區再拚幾年。
在美國內華達州舉辦的「美國世紀冠軍賽（American Century Championship）」記者會上，柯瑞談到自己的未來規劃。
「我現在是以每兩年為一個階段在看事情，因為我合約還剩下兩年。我希望到時候我還能自主選擇是否繼續打下去，而不是被迫結束生涯。為此，我會繼續保持身體絕佳狀態，維持我現在的水準。」
「我試著活在當下，然後看看兩年後的情況會怎樣。」柯瑞補充。
柯瑞剛完成個人生涯第16個NBA賽季，2024-25年總計出賽70場，場均繳出24.5分6.0助攻4.4籃板的成績，獲選年度最佳第二隊，並聯手巴特勒（Jimmy Butler），幫助勇士再次打進季後賽。
不過由於傷勢問題，柯瑞第二輪後面賽事被迫缺席，勇士最終遭到灰狼淘汰。
即使聯盟持續年輕化，柯瑞的外線火力與領導能力依舊是勇士不可或缺的核心。球迷也可期待，這位兩屆MVP仍會在未來幾年繼續馳騁球場、上演更多三分絕技。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言