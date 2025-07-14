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NBA／知名網紅笑問會留在公鹿嗎？字母哥：也許吧再看看

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安戴托昆波與知名網紅「IShowSpeed」一同遊家鄉希臘。圖截自影片
安戴托昆波與知名網紅「IShowSpeed」一同遊家鄉希臘。圖截自影片

公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）近日回到他的家鄉希臘，並造訪自己成長的雅典塞波利亞（Sepolia）社區，掀起當地粉絲熱烈關注。不過這次的亮相格外引人注目，因為陪同他同行的，是來自美國、以活力十足與極具娛樂性風格走紅全球的知名YouTuber直播主兼饒舌歌手「IShowSpeed」。

兩人一同現身塞波利亞著名的戶外籃球場，該球場牆面繪有安戴托昆波的巨大壁畫，象徵他從街頭走向NBA巔峰的傳奇旅程。Speed身穿希臘國家足球隊球衣，顯然對能親臨「希臘怪物」的成長地感到興奮不已。

兩人在球場上投籃互動，吸引眾多當地民眾與粉絲圍觀，場面熱烈，體現出體壇巨星與網路紅人的跨界魅力。隨後，安戴托昆波還親自帶著Speed短暫導覽雅典，分享他成長與籃球啟蒙的點滴。

期間，Speed也代表眾多球迷發問，直球詢問：「你會留在密爾瓦基嗎？」對此，安戴托昆波笑著回應：「也許吧，也許吧，我們再看看，我很愛密爾瓦基。」雖然語氣保留，但仍釋出對球隊的正面訊號。

安戴托昆波目前合約將走到2027-28年賽季，其中最後一年為球員選項，加上近期有關他是否交易離開的消息甚囂塵上，因此任何關於他未來動向的談話都格外引人注目。

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