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NBA／勇士自由市場靜悄悄難作為 庫明加去留問題牽動全局

聯合新聞網／ 綜合外電報導
庫明加去留問題牽動全局。 路透社
庫明加去留問題牽動全局。 路透社

自由市場開啟至今多數球隊都持續努力補強，但唯獨金州勇士卻是靜悄悄，至今尚未有任何重大補強動作，最主要原因仍是在等待庫明加（Jonathan Kuminga）的合約問題塵埃落定。

庫明加目前和勇士簽下「合格報價（Qualifying Offer）」，屬於受限制自由球員，但未來動向如何，依然撲朔迷離；在交易市場上也是雷聲大雨點小。

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在節目上提到庫明加的情況，「勇士至今尚未採取任何行動，是因為他們的整體操作、甚至整個休賽季規劃都取決於庫明加的去留。他是回歸？還是要透過『先簽後換』的方式送走？這一切都卡住了球隊的動作。」

查拉尼亞指出，目前對庫明加有興趣的球隊包含熱火、公牛與國王，但僅止於「有興趣」，但沒有實質進展。「想要與完成交易是兩回事，目前仍距離達成協議有一段距離。」

此外，外界普遍預期勇士終將簽下老將霍福特（Al Horford），不過這項補強很可能也得等到庫明加的情況明朗後才會推進。

庫明加上季場均貢獻16.1分4.8籃板2.2助攻，他的去留將對球隊陣容輪替、薪資結構與未來戰力走向產生深遠影響。

儘管潛力驚人，但庫明加至今與柯爾（Steve Kerr）的體系搭配並未完全成形，據了解，勇士隊仍不願讓庫明加「空手離隊」，期望能透過交易獲得合理回報。

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