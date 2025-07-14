NBA／金塊奪冠後首度大規模陣容補強 傳約柯奇很滿意

丹佛金塊在今年休賽季動作頻頻，積極補強陣容，力拚重返爭冠行列。

球隊先是將波特（Michael Porter Jr.）交易至布魯克林籃網，換回側翼射手強森（Cam Johnson），隨後又簽下得分能力不俗的小哈德威（Tim Hardaway Jr.），重新網羅曾在2023年奪冠過程中扮演關鍵角色的布朗（Bruce Brown），並從沙加緬度國王手中交易來立陶宛中鋒瓦藍丘納斯（Jonas Valanciunas）。

那麼當家球星、三度獲選年度MVP的約柯奇（Nikola Jokic），對於這些變動的看法是什麼呢？根據《ESPN》記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）的說法，約柯奇對球隊的補強感到滿意。

「截至目前，約柯奇尚未正式對外發表意見（至少不是用英文），但根據我從第二手消息得知，他對金塊這一連串的操作感到非常滿意。」溫德霍斯特表示。

另外在瓦藍丘納斯的交易案正式確定後，有關他是否要回歐洲打球的消息還沒有確切結果。不過，金塊方面已經表示他們堅決希望留下瓦藍丘納斯，視他為近幾年來最重要的約柯奇替補人選。

自從奪冠以來，金塊在面臨龐大的團隊薪資壓力之下，難以有效填補板凳戰力，即便約柯奇有萬夫之敵，也難以觸及分區冠軍賽。如今球隊希望透過這一系列補強，改善替補陣容與防守問題，全力支援約柯奇再次重返總冠軍戰。

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