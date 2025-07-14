NBA／獨行俠3年15.9億續簽葛佛 禁區人手充足保留交易彈性

達拉斯獨行俠日前正式宣布，與中鋒葛佛（Daniel Gafford）完成一紙多年延長合約，鎖定這位禁區悍將直至2029年賽季。雖然球團依慣例未公開合約細節，但多家媒體披露，這份續約價碼和一開始傳出的3年6000萬美元有些出入，總額將是3年5420萬美元（約15.9億台幣），沒有附加球員或球隊選項，合約將自2026-27年賽季起生效。

根據知名記者史坦（Marc Stein）報導，葛佛首年薪資為1720萬美元，之後依序為1810萬與1890萬美元。與他原經紀公司先前宣稱的「3年6000萬美元」略有差距，但這樣的設計避免觸發聯盟薪資協議中限制延長合約球員被交易的規定，因此葛佛在簽約後仍保持交易資格，為獨行俠保留靈活操作空間。

若葛佛的合約金額超出特定門檻，他就會被鎖定數月不得交易，而此次合約則巧妙避開該門檻。外界解讀，這可能意味著獨行俠仍保留未來將其作為交易籌碼的可能性，尤其當球隊的禁區人手相當充足。

目前獨行俠的前場陣容可謂兵多將廣，兼具體型優勢，除了葛佛之外，還包括戴維斯（Anthony Davis）、萊夫利二世（Dereck Lively II）、華盛頓（P.J. Washington）、狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）及馬歇爾（Naji Marshall）等。

因此有聲音指出，獨行俠有可能出清其中一位內線球員，換取具備控球能力的後衛，以提升即戰力。另一方面，華盛頓預計最快在8月底可簽下續約合約，屆時內線競爭將更加激烈。

現年27歲的葛佛正值生涯顛峰期。他在上季場均攻下12.3分6.8籃板1.4助攻1.8阻攻，投籃命中率高達70.2%，全聯盟僅次於艾倫（Jarrett Allen）。其中更創下連續23場比賽送出至少1次阻攻的隊史新紀錄。

葛佛至今累積6季NBA資歷，先後效力過公牛、巫師與獨行俠，累積出賽378場，其中215場比賽擔任先發，場均9.3分5.6籃板1.5阻攻，生涯投籃命中率71.0%，是所有出手超過2000次球員中的最高紀錄。

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