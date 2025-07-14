快訊

影／丹娜絲颱風過境...台南白河民宅鐵皮屋頂遭掀卡8天 長輩等不到人處理

台美關稅還沒開獎 國安基金委員會議決定續留場內護盤

聽新聞
0:00 / 0:00

馬術／實踐全人教育 小騎士夏令營邁入26年

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
小騎士馬術夏令營邁入第26年。圖／漢諾威馬術俱樂部提供
小騎士馬術夏令營邁入第26年。圖／漢諾威馬術俱樂部提供

漢諾威馬術俱樂部本月8日起展開為期七周、每梯次三天的「小騎士馬術夏令營」，讓更多小朋友與馬匹共度美好的暑假時光。這項活動已邁入第26年，俱樂部透過精心設計的課程，引導孩子從與馬匹的互動中學習尊重生命、培養責任感並建立自信，實踐全人教育的理念。

「馬術不只是運動，更是一種品格教育。小朋友不僅學習如何控制馬匹，更在過程中學會控制自己的情緒與行為。」漢諾威馬術俱樂部執行副總馮富瑜強調，她接手24年來都親自規劃、編排課程內容，希望藉由這些課程，讓孩子們在與馬匹的接觸與照護中，能提升自信、專注力還有身體協調性，並了解動物福祉的重要性。

小騎士馬術營以4至12歲的孩童作為招收對象，課程內容主要分為五大主軸，包括基礎騎乘訓練、馬匹照護、自然探索、團隊互動，以及創意手作如彩繪馬蹄鐵、烤餅乾等等。

馮富瑜指出，從練習牽行、轉彎、停止等基本動作，到刷馬、餵馬，甚至清理馬廄，每一個步驟都讓小朋友們與馬匹建立更深的情感連結，尤其近距離觀察馬匹生態，可以了解牠們的生活環境，再從中建立尊重動物的責任感。在與馬的互動之外，設計的團隊活動則鼓勵小騎士們互助與溝通，「他們有分組任務，然後會共同去觀摩，就會產生人跟人之間、還有人與馬之間的溝通學習。」

舉辦營隊這麼多年來，俱樂部的用心也備受學員家長肯定，馮富瑜透露，曾經有家長在活動結束後跟她說孩子變了，「我很驚訝想說變怎麼啦，原來是孩子說他連馬都能控制，還有什麼事是自己做不到的呢？」聽到孩子變獨立，馮富瑜坦言原本沒想過會有這樣的收穫，但具教育心理學背景的她，始終希望孩子們花時間到這個營隊能有所成長。

「我覺得馬術應該納入生活的一部分，讓孩子從小懂得尊重生命、愛護動物。友善騎乘、注重馬匹福祉，是我們持續努力的方向。」馮富瑜認為，馬術不應只是少數人從事的高貴競技運動，希望能進到學校、社區或是家庭等。未來俱樂部也將繼續推動這樣的體驗學習活動，讓大家都能夠認識馬、親近馬，感受人與馬之間的生命連結力，還有生活上的教育跟快樂。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

延伸閱讀

同濟會探索營攀樹遊江 家扶孩子踩點自然人文初體驗

籃球／2025運動好日子FUN運動夏令營 打造籃球與主播訓練創新營隊

美國德州洪災至少78死41失蹤：女童夏令營遭淹沒，為何災難比預期嚴重？

德州山洪暴發時夏令營唯一成人 營地主任證實遇難

相關新聞

NBA／獨行俠3年15.9億續簽葛佛 禁區人手充足保留交易彈性

達拉斯獨行俠日前正式宣布，與中鋒葛佛（Daniel Gafford）完成一紙多年延長合約，鎖定這位禁區悍將直至2029年賽季。雖然球團依慣例未公開合約細節，但多家媒體披露，這份續約價碼和一開始傳出的3

馬術／實踐全人教育 小騎士夏令營邁入26年

漢諾威馬術俱樂部本月8日起展開為期七周、每梯次三天的「小騎士馬術夏令營」，讓更多小朋友與馬匹共度美好的暑假時光。這項活動...

NBA／湖人交易價碼談不攏 傳維金斯開季可能續留熱火

儘管洛杉磯湖人隊近期傳出有意網羅邁阿密熱火前鋒維金斯（Andrew Wiggins），但根據多方報導，雙方談判在報價上仍存明顯落差，暫時未能達成共識。 維金斯是一名具備攻守兩端價值的鋒線側翼悍將

NBA／砍下31分隔天即休兵 獨行俠關機狀元弗拉格

選秀狀元弗拉格（Cooper Flagg）在夏季聯賽短暫登場兩戰後，已被球隊提前關機，確定不再上場。根據《The Stein Line》資深記者史坦（Marc Stein）報導，球隊計劃讓這位18歲新

NBA／尼克不敵塞爾蒂克吞連敗 馬場雄大替補進球成亮點

尼克在夏季聯賽再度吞下敗仗，週日晚間以81比94不敵塞爾蒂克。雖然新秀麥卡勒（Kevin McCullar Jr.）表現亮眼，全場砍下30分、2抄截，投籃15投10中，但尼克整體進攻端依然缺乏組織與節

NBA／范弗利特當選球員工會主席 落選新秀出身經歷特殊

火箭後衛范弗利特（Fred VanVleet）正式當選NBA球員工會主席，他將接替巫師後衛麥凱倫（CJ McCollum），展開為期4年的任期。 這項決議是在球員代表理事會會議中完成投票，麥凱倫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。