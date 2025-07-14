馬術／實踐全人教育 小騎士夏令營邁入26年

漢諾威馬術俱樂部本月8日起展開為期七周、每梯次三天的「小騎士馬術夏令營」，讓更多小朋友與馬匹共度美好的暑假時光。這項活動已邁入第26年，俱樂部透過精心設計的課程，引導孩子從與馬匹的互動中學習尊重生命、培養責任感並建立自信，實踐全人教育的理念。

「馬術不只是運動，更是一種品格教育。小朋友不僅學習如何控制馬匹，更在過程中學會控制自己的情緒與行為。」漢諾威馬術俱樂部執行副總馮富瑜強調，她接手24年來都親自規劃、編排課程內容，希望藉由這些課程，讓孩子們在與馬匹的接觸與照護中，能提升自信、專注力還有身體協調性，並了解動物福祉的重要性。

小騎士馬術營以4至12歲的孩童作為招收對象，課程內容主要分為五大主軸，包括基礎騎乘訓練、馬匹照護、自然探索、團隊互動，以及創意手作如彩繪馬蹄鐵、烤餅乾等等。

馮富瑜指出，從練習牽行、轉彎、停止等基本動作，到刷馬、餵馬，甚至清理馬廄，每一個步驟都讓小朋友們與馬匹建立更深的情感連結，尤其近距離觀察馬匹生態，可以了解牠們的生活環境，再從中建立尊重動物的責任感。在與馬的互動之外，設計的團隊活動則鼓勵小騎士們互助與溝通，「他們有分組任務，然後會共同去觀摩，就會產生人跟人之間、還有人與馬之間的溝通學習。」

舉辦營隊這麼多年來，俱樂部的用心也備受學員家長肯定，馮富瑜透露，曾經有家長在活動結束後跟她說孩子變了，「我很驚訝想說變怎麼啦，原來是孩子說他連馬都能控制，還有什麼事是自己做不到的呢？」聽到孩子變獨立，馮富瑜坦言原本沒想過會有這樣的收穫，但具教育心理學背景的她，始終希望孩子們花時間到這個營隊能有所成長。

「我覺得馬術應該納入生活的一部分，讓孩子從小懂得尊重生命、愛護動物。友善騎乘、注重馬匹福祉，是我們持續努力的方向。」馮富瑜認為，馬術不應只是少數人從事的高貴競技運動，希望能進到學校、社區或是家庭等。未來俱樂部也將繼續推動這樣的體驗學習活動，讓大家都能夠認識馬、親近馬，感受人與馬之間的生命連結力，還有生活上的教育跟快樂。

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