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NBA／砍下31分隔天即休兵 獨行俠關機狀元弗拉格

聯合新聞網／ 綜合外電報導
弗拉格在夏季聯賽短暫登場兩戰後，已被球隊提前關機。 法新社
弗拉格在夏季聯賽短暫登場兩戰後，已被球隊提前關機。 法新社

選秀狀元弗拉格（Cooper Flagg）在夏季聯賽短暫登場兩戰後，已被球隊提前關機，確定不再上場。根據《The Stein Line》資深記者史坦（Marc Stein）報導，球隊計劃讓這位18歲新星休兵，以保護其健康與長期發展。

弗拉格在夏季聯賽出戰兩場比賽，先於週四對上湖人首度亮相，雖攻下10分，但21投僅5中，表現未如預期。他賽後坦言這是「生涯打得最糟的比賽之一」，但也強調自己會從中學習並持續進步。

不過僅兩天後，弗拉格便迅速找回狀態，在面對聖安東尼奧馬刺之戰砍下全場最高的31分，展現出作為狀元的潛力與進攻爆發力。儘管獨行俠最終以7分差落敗，但他與榜眼哈波（Dylan Harper）的對決成為全場焦點。

史坦指出，該場對馬刺的比賽將會是弗拉格在今夏的最終戰，他不會在週一對陣黃蜂的賽事中登場。這項決定顯示出球隊對其未來的重視，也讓他將以亮眼表現作為夏季聯賽的句點。

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