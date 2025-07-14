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NBA／湖人交易價碼談不攏 傳維金斯開季可能續留熱火
儘管洛杉磯湖人隊近期傳出有意網羅邁阿密熱火前鋒維金斯（Andrew Wiggins），但根據多方報導，雙方談判在報價上仍存明顯落差，暫時未能達成共識。
維金斯是一名具備攻守兩端價值的鋒線側翼悍將，過去一季場均可貢獻18分、三分命中率達37.4%。他於今年2月從金州勇士被交易至熱火，成為巴特勒（Jimmy Butler）轉戰灣區的主要籌碼。
湖人方面期盼透過補進即戰力鋒線球員提升戰力結構，搭配甫交易來的當家球星唐西奇（Luka Doncic），組成新核心陣容，重啟冠軍希望。不過根據《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）透露，熱火目前傾向保留維金斯，預計他將以先發身份迎接新賽季。
現年30歲的維金斯曾在2022年隨勇士奪冠，並入選當年度全明星先發。他在2014年選秀中以狀元身份進入NBA，目前與熱火的合約還剩兩年，2026-27球季為球員選項，若能配合薪資規劃，將有機會成為湖人未來補強的關鍵拼圖。
儘管交易尚未破局，但隨著湖人傳出傾向保留2027年薪資空間以尋找「第二位巨星」搭檔唐西奇，而像維金斯這類具即戰力與短期彈性的球員，仍可能是洛杉磯鎖定的潛在對象。
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