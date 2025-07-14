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NBA／尼克不敵塞爾蒂克吞連敗 馬場雄大替補進球成亮點

聯合新聞網／ 綜合外電報導
效力尼克的馬場雄大替補上場拿下5分。 路透社
效力尼克的馬場雄大替補上場拿下5分。 路透社

尼克在夏季聯賽再度吞下敗仗，週日晚間以81比94不敵塞爾蒂克。雖然新秀麥卡勒（Kevin McCullar Jr.）表現亮眼，全場砍下30分、2抄截，投籃15投10中，但尼克整體進攻端依然缺乏組織與節奏，最終再度以兩位數差距落敗。

塞爾蒂克新加盟的中鋒貝西（Charles Bassey）表現全面，貢獻22分、13籃板與3火鍋，多次靠空中接力重創尼克禁區。其他隊友也有穩定輸出，布里吉斯（Jalen Bridges）、謝爾曼（Baylor Scheierman）與沃許（Jordan Walsh）等人得分皆上雙，幫助球隊穩住勝果。

尼克方面，胡克波提（Ariel Hukporti）拿下9分、13籃板與3火鍋，展現禁區護框能力；達迪耶（Pacome Dadiet）則攻下7分、6籃板，但11投僅中3；替補的迪亞瓦拉（Mohamed Diawara）與佩特（Dink Pate）各添5分。控衛科萊克（Tyler Kolek）則陷入低潮，全場13投僅1中並發生4次失誤。

開賽尼克就陷入進攻當機，首節團隊出現7次失誤，首節以18比27落後。儘管麥卡勒在第三節持續強攻籃框縮小差距，但塞爾蒂克靠沃許等人頻頻站上罰球線，再次拉開比分，三節打完領先達18分。

麥卡勒表現亮眼，全場砍下30分、2抄截，投籃15投10中。 尼克隊官方
麥卡勒表現亮眼，全場砍下30分、2抄截，投籃15投10中。 尼克隊官方

末節尼克雖試圖反撲，靠著麥卡勒的三分與快攻灌籃帶動氣勢，但始終無法將分差縮小至個位數，最終以13分差距吞下敗仗。

值得一提的是，29歲的日籍球員馬場雄大在比賽尾聲登場攻下1球，為本場略顯低迷的比賽注入一絲歡樂氣氛，也引爆尼克球迷的熱烈掌聲。

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