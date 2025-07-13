NBA／范弗利特當選球員工會主席 落選新秀出身經歷特殊

火箭後衛范弗利特（Fred VanVleet）正式當選NBA球員工會主席，他將接替巫師後衛麥凱倫（CJ McCollum），展開為期4年的任期。

這項決議是在球員代表理事會會議中完成投票，麥凱倫任期屆滿後，將轉任協會顧問角色。

麥凱倫自2018年起擔任球員工會副會長，並在過去4年擔任主席，期間領導工會進行談判並在2023年敲定為期7年的NBA新版勞資協議。

現年30歲的范弗利特，是2019年多倫多暴龍奪冠陣容的重要成員，還在2022年入選明星賽，他也以落選球員身分創下NBA最高合約紀錄；范弗利特不僅是勞工權益的堅定倡議者，生涯更經歷過NBA各個層級的競爭，包含發展聯盟，這也讓他的資歷比起其他人更加特別。

范弗利特今年夏天與火箭完成兩年5000萬美元的續約協議。

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