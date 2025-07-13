NBA／吉迪爭取均薪3000萬美元合約 傳公牛不急於出手

根據多方消息，現年21歲的公牛後衛吉迪（Josh Giddey）在自由球員市場上的進展緩慢，儘管外界普遍預期他將會與芝加哥達成新合約，但雙方至今尚未有實質性的動作或突破。

據報導，吉迪希望能獲得一份年均約3000萬美元的新合約，不過公牛方面對此明顯持保留態度。球隊清楚現階段自由球員市場幾乎已經停滯，擁有足夠薪資空間的球隊屈指可數，因此選擇不急於出手，試圖以較有利的條件完成談判。

作為受限自由球員，吉迪的選項相對有限。他可以繼續等待與公牛達成一紙長約；另一個選擇則是直接簽下價值1100萬美元的「合格報價（Qualifying Offer）」，以一年合約留在芝加哥，並在2026年成為完全自由球員（Unrestricted Free Agent）。

若吉迪選擇接受「合格報價（Qualifying Offer）」，他將擁有一年期的不可交易條款。這代表除非他本人同意，否則球隊無法在合約期間將他交易，且若被交易也將喪失原有的「大鳥條款（Bird Rights）」，進一步影響未來續約的彈性與薪資上限空間。

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