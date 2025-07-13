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NBA／尼克尋覓替補控球 傳目標指向巫師DPOY鐵衛

聯合新聞網／ 綜合外電報導
史馬特。 路透社
史馬特。 路透社

根據《紐約郵報》報導，紐約尼克目前仍保有一個球員名額，預計會鎖定一位具備持球能力的資深後衛，藉此強化替補陣容。而目前最受關注的人選之一，正是曾經獲得「年度最佳防守球員」榮譽的史馬特（Marcus Smart）。

根據消息來源，若史馬特與所屬球隊華盛頓巫師達成買斷協議，尼克將積極考慮出手。

現年31歲的史馬特目前身背一紙年薪約2160萬美元的到期合約。上賽季他先在灰熊效力，後來轉至巫師，合計出賽34場，場均貢獻9.0分、2.1籃板與3.2助攻。

史馬特是在2014年以首輪第6順位加入NBA，防守功力廣受肯定，曾在2022年獲選年度最佳防守球員（DPOY），還在2019、2020與2022年3度入選年度防守第一隊。

對尼克而言，若能補進攻防兼備且擁有豐富季後賽經驗的史馬特，無疑將進一步提升球隊後場深度與防守強度。接下來的關鍵，將是觀察他與巫師之間是否能順利完成買斷談判。

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