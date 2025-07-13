NBA／洛培茲選擇快艇而非湖人 主因竟是詹姆斯動向不明

37歲中鋒洛培茲（Brook Lopez）在恢復自由身後一直被傳與湖人隊有所聯繫，外界普遍預期他可能加入紫金軍團。然而，洛培茲最終選擇加盟同城對手快艇，簽下兩年1800萬美元合約。

據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）與溫德霍斯特（Brian Windhorst）報導，儘管湖人當初有意提供洛培茲一個先發中鋒的角色，但由於他對詹姆斯（LeBron James）未來動向的不確定性感到遲疑，因此轉而投入快艇陣營。

「消息人士透露，洛培茲原本對湖人有濃厚興趣，並認真考慮先發機會，但他對詹姆斯未來在湖人的去留產生疑慮，最終選擇加盟快艇，將會擔任祖巴茲（Ivica Zubac）的替補。」報導指出。

近期外界對詹姆斯是否會長留湖人也同樣抱持更多懷疑。湖人並未提供詹姆斯2025-26年賽季以後的續約選項，且據傳在今年兩項重大決策包含交易戴維斯（Anthony Davis）在內，都未曾與詹姆斯協商，這讓這位40歲的球星質疑球隊是否仍以奪冠為當務之急。

詹姆斯近期已選擇執行價值5260萬美元的球員選項，擁有完整交易否決權。不過若他與球隊達成買斷協議，將成為不受限制的自由球員，並可選擇加盟任何球隊。之前甚至有消息指出，騎士對回簽詹皇抱有濃厚興趣。

洛培茲過往曾拒絕湖人報價，選擇與公鹿續約兩年4800萬美元。他在2021年協助球隊奪冠、入選年度防守陣容，上季一共出賽80場，場均貢獻13分5籃板1.8助攻1.9阻攻，三分命中率37.3%，仍維持穩定表現。

雖然無緣獲得洛培茲，不過亟需中鋒戰力的湖人很快就在自由市場上有所斬獲，趁著拓荒者買斷艾頓（Deandre Ayton）合約之際，順利引進這位狀元郎，也讓湖人戰力更加完整。

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