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NBA／狀元榜眼大對決 弗拉格罰球失準自嘲：我媽會不高興

聯合新聞網／ 綜合外電報導
狀元弗拉格(左)和榜眼哈波在今天夏季聯賽正面交鋒。 法新社
狀元弗拉格(左)和榜眼哈波在今天夏季聯賽正面交鋒。 法新社

2025年選秀狀元和榜眼在今天夏季聯賽上演正面對決，弗拉格（Cooper Flagg）全場豪取31分4籃板1阻攻，哈波（Dylan Harper）則是貢獻16分6籃板2助攻2抄截，雖然得分不如狀元郎，不過馬刺最終是以76比69擊退獨行俠。

相較於前一場對湖人的比賽，弗拉格此戰發揮漸入佳境，展現出色的得分爆發力，特別是在第三節最後讀秒階段，他連續演出突破切入、隔人暴扣和壓哨阻攻，傲人天賦令球迷驚嘆不已。

獨行俠夏季聯賽主帥布洛哈默（Josh Broghamer）賽後稱讚弗拉格。「他總是做正確的選擇，不論是面對防守的突破、或是當我們讓他打無球角色，他都能作出正確判斷，這是難能可貴的。」

儘管表現獲得讚賞，但弗拉格面對到馬刺首輪14順位布萊恩（Carter Bryant）的緊迫盯人時，難免還是陷入一些困境，不過他還是靠個人能力獲取了不少犯規，全場13罰8中。

大一罰球命中率達到84%的弗拉格也談到自己的罰球失準狀況。「這對我來說是全新環境，他們要我打得更具侵略性，今天我有做得更好一些。我知道自己罰球還是失手了很多球，我媽大概會不太高興。」

由於腹股溝輕微拉傷，哈波直到今天才正式亮相，僅打了20分鐘，他在第二節一次封阻奈哈德（Ryan Nembhard）的上籃也引爆現場球迷熱情。「你可以明顯感受到哈波的影響力。我們有刻意控制他的上場時間，畢竟他很久沒打正式比賽了，但他每次上場都很拚，並做出正確選擇。」馬刺夏季聯賽主帥諾伊斯（Mike Noyes）表示。

對於和狀元弗拉格正面交鋒，哈波直言：「能在這種場面復出再好不過了。這場比賽氣氛、場邊觀眾席氛圍都很棒。我們兩人都有所表現，展現我們的實力。」

「我們今年還會跟他們打很多次比賽，未來的交鋒一定會很精彩。我們兩人都是競爭者，一上場就會全力以赴。」

馬刺第14順位新秀布萊恩(左)直接防守對位狀元弗拉格。 路透通訊社
馬刺第14順位新秀布萊恩(左)直接防守對位狀元弗拉格。 路透通訊社

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