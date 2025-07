NBA／狀元榜眼大對決 弗拉格罰球失準自嘲：我媽會不高興

⚔️ THE #1 AND #2 PICKS BATTLED FOR THE FIRST TIME IN VEGAS ⚔️



Cooper Flagg:



🔥 31 PTS

🔥 4 REB

🔥 3 3PM



Dylan Harper:



🔥 16 PTS

🔥 6 REB

🔥 2 STL pic.twitter.com/r721l7DF31