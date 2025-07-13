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NBA／安東尼買斷離開灰熊 計畫1年合約轉戰公鹿

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安東尼買斷合約後將轉戰公鹿。 美聯社
安東尼買斷合約後將轉戰公鹿。 美聯社

根據《ESPN》報導，日前被交易的後衛安東尼（Cole Anthony）已經與曼菲斯灰熊達成合約買斷協議，並計劃在這之後轉加入密爾瓦基公鹿。消息人士指出，安東尼預計將與公鹿簽下一年合約。

安東尼是在灰熊與魔術的交易案中被送至曼菲斯，灰熊當時送走貝恩（Desmond Bane），換來凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、安東尼（Cole Anthony），以及4個首輪選秀權（25年、26年、28年、30年）、2029年首輪互換權。

自2020年以首輪第15順位加入NBA以來，安東尼這5個賽季都效力奧蘭多，擁有不錯的得分能力，場均可貢獻12.5分4.3助攻3.8籃板。根據數據統計，他在過去3季中皆名列「替補總得分與助攻」的聯盟前5名。

灰熊方面希望藉由這筆買斷協議進一步釋放薪資空間，也為之後與核心戰將傑克森（Jaren Jackson Jr.）商談5年2.4億美元頂薪延長合約作鋪路。

公鹿在今年休賽季可說是動作不斷，雖然走了里拉德（Damian Lillard）、洛培茲（Brook Lopez）、康諾頓（Pat Connaughton）等主力，但補進了功能特殊的長人透納（Myles Turner），也分別與波提斯（Bobby Portis）、波特（Kevin Porter Jr.）、崔蘭特（Gary Trent Jr.）、普林斯（Taurean Prince）等主要輪替好手達成續約。

為了填補後場的空缺，公鹿除了準備延攬安東尼外，先前也已經續簽了後衛羅林斯（Ryan Rollins）。

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