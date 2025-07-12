NBA／湖人核心已非詹皇？曝制服組休賽季搶先會談唐西奇

就在湖人5月初季後賽首輪遭灰狼淘汰的短短4天之後，總管佩林卡（Rob Pelinka）與總教練瑞迪克（JJ Redick）馬上就與球隊新核心唐西奇（Luka Dončić）及其經紀人席格（Lara Beth Seager）共進晚餐，席間展開深入會談。

根據報導，佩林卡與瑞迪克向唐西奇詳細說明湖人將如何打造一支以他為核心的球隊，並分享他們因應最新NBA勞資協議的長遠策略。

該次會面不僅是晚餐，更像是一次工作會議。佩林卡攜帶了一本厚重資料夾，與唐西奇分享球隊在面臨「第二層硬上限（Second Apron）」下的操作規劃、如何保留薪資空間以引進適齡的明星隊友等策略。

這本資料夾過去也曾在與詹姆斯（LeBron James）的類似會議中出現，如今湖人已轉向圍繞年輕的唐西奇重建。

消息人士透露，自從湖人完成震撼交易從達拉斯迎來年輕巨星唐西奇後，佩林卡就持續與唐西奇及席格保持聯繫。席格透露：「湖人高層自我們抵達洛杉磯後便給予唐西奇極大的歡迎與支持。過去幾個月我們花了很多時間交流、建立信任與合作關係。只有齊心協力才能贏得冠軍，我們都有著相同的目標。」

今夏對湖人而言最關鍵的課題之一，就是處理唐西奇的續約事宜。

湖人未來將圍繞唐西奇建隊。 路透社

根據目前薪資規定，唐西奇最早可在今夏與湖人簽下一紙4年2.29億美元的延長合約。不過，他也可能選擇簽下一份較短的3年1.65億美元合約，並於2028-29賽季擁有球員選項，屆時累積滿10年資歷後，有機會簽下5年4.18億美元的超級頂薪合約。

唐西奇也有可能選擇履行現有合約至2025-26年賽季結束，屆時他可選擇與湖人簽下5年2.96億美元的長約，或是他選擇轉隊的話，可簽下4年2.19億美元的新合約。唐西奇目前的合約還包含2026-27賽季價值4890萬美元的球員選項。

湖人高層表示，他們將尊重並接受唐西奇對合約架構的任何選擇，重點是確保他能夠長期留隊，作為球隊未來奪冠藍圖的最重要核心人物。

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