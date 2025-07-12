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NBA／英格倫傷勢復原良好 暴龍主帥：他目前狀態超棒

聯合新聞網／ 綜合外電報導
英格倫傷勢復原情況良好。 美聯社
英格倫傷勢復原情況良好。 美聯社

多倫多暴龍日前傳來好消息，明星前鋒英格倫（Brandon Ingram）已經通過對抗訓練的復出評估，有望在季前就參加球隊的內部對抗賽。這位27歲球星目前持續從去年底的腳踝傷勢中復原，取得顯著進展。

暴龍主帥拉亞柯維奇（Darko Rajakovic）日前接受《TSN》訪問時表示：「英格倫的疼痛完全消失了，移動順暢自如，身體也變得更強壯。他目前狀態真的非常棒。」

英格倫是在2024年12月7日面臨傷勢麻煩，當時他還效力鵜鶘，僅出賽18場，場均繳出22.2分、5.6籃板、5.2助攻的全能數據。受傷過後，他持續透過個人訓練與暴龍隊進行復健，在今年4月9日接受富含血小板血漿（PRP）注射療法後正式被球隊宣布本季報銷。

英格倫是在今年2月季中交易截止日前被送到暴龍，當時暴龍以布朗（Bruce Brown）與歐林尼克（Kelly Olynyk）為籌碼。在完成交易後沒多久，英格倫就與暴龍簽下一紙3年1.2億美元的延長合約，其中2027-28年賽季為球員選項。

身為2016年選秀榜眼，英格倫生涯至今共出賽495場（456場先發），累計場均可以得到19.5分5.2籃板4.3助攻，2019-20年賽季曾入選明星賽。

仍在養傷的英格倫目前尚未代表暴龍出賽，但預計會在今夏參加球隊訓練營。暴龍野期盼英格倫的健康回歸能為球隊注入穩定得分與組織戰力，在動盪的陣容變動中找到重建方向。

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