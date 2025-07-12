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NBA／夏季聯賽首戰繳全能數據 楊瀚森：節奏太快有點喘不過氣

聯合新聞網／ 綜合外電報導
楊瀚森夏季聯賽首戰展現全能身手。 法新社
楊瀚森夏季聯賽首戰展現全能身手。 法新社

今年選秀會以首輪第16順位加盟拓荒者的中國大陸長人楊瀚森，被譽為「中國約柯奇（Nikola Jokic）」，他在今天夏季聯賽首度亮相也展現類似約柯奇的全能身手，繳出令人驚豔的表現。

楊瀚森總計上場24分鐘，7投3中包含三分球3投1中，罰球4中3，得到10分4籃板5助攻3阻攻1抄截，發生3失誤和6犯規（夏季聯賽規定10犯離場），正負值+19。拓荒者最終以106比73大勝勇士。

賽後楊瀚森給自己的首戰表現打了60分的分數。「有表現好的地方，也有不好的地方。有些時候打的太急了，有時候想和球隊打快，在進攻選擇方面可能有點問題，自己還要去調整和學習。」

楊瀚森談到防守端表示，「最困難的就是對手快速打法和三分外線，這對我是很大的挑戰。」楊瀚森也坦言節奏速度是一大課題。「我還有很多需要改進的地方。第一次打這麼快節奏的比賽，沒幾分鐘就喘不過氣了，身體也感到有些無力。教練很關心我的狀況，為了保護我，如果發現我感覺跟不上比賽，就會先換我下去。」

「我認為他的表現和我們預期的差不多，」拓荒者的夏季聯賽主帥布瑞爾（Ronnie Burrell）賽後談到楊瀚森，「他展現出全方位技能包，我們知道他是位技巧全面且具備多重功能性的球員，他在場上很無私也很有自信，很自然就融入在比賽之中。更重要的是，他打得很放鬆、很享受比賽，他在今晚有不少精彩表現。」

布瑞爾亦稱讚楊瀚森展現出無所畏懼的態度，「即便一開場就犯規，他也完全不怕身體碰撞。他臉上雖然掛著笑容，但絕不會在對抗中退縮，這一點我很欣賞。」

夏季聯賽首次登場，楊瀚森坦言不會太緊張，他笑著說，「我倒是不會太緊張，我只是想把我自己的比賽打好，我感覺Chris（楊瀚森翻譯）比我緊張多了。

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