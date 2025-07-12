NBA／傳國王有意爭取衛少 美媒提醒後場人手已經太擁擠

儘管今夏自由市場熱度已逐漸退燒，但仍有一些知名球星尚未找到新東家，其中最受矚目的，莫過於昔日年度MVP衛斯特布魯克（Russell Westbrook）。

根據《The Athletic》記者阿米克（Sam Amick）的報導，沙加緬度國王正積極評估簽下衛斯特布魯克的可能性，期盼這位老將能為球隊後場注入更多經驗與能量。

「我收到的消息是，國王隊和他們的新任籃球營運總裁派瑞（Scott Perry）對衛斯特布魯克有高度好感，這點毫無疑問，」阿米克表示。

不過他也指出：「國王目前後場人手已經相當擁擠，若再補進一名控球後衛，恐怕會加劇現有的輪換壓力。」

阿米克進一步指出：「我目前傾向認為這筆交易不太可能發生，除非球隊進一步調整陣容，否則衛斯特布魯克的加盟可能造成角色重疊。」

現年35歲的衛斯特布魯克上季效力金塊，整季出賽75場，場均攻下13.3分、6.1助攻、4.9籃板，在替補席扮演重要角色。

儘管已不再是巔峰時期的大三元機器，衛斯特布魯克仍具備帶動節奏與轉換快攻的能力，且擁有豐富的季後賽經驗。以目前自由市場的動態來看，仍有機會成為有競爭力球隊的重點補強人選。

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