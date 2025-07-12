NBA／盼不再被字母哥「肘擊」 透納：我們將搭配得天衣無縫

在今年幫助溜馬隊闖進到總冠軍賽，但最終卻在搶七大戰敗給雷霆隊後，中鋒透納（Myles Turner）卻在休賽季選擇以自由球員身分加盟公鹿隊，在今天與公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）和總管霍斯特（Jon Horst）一同召開記者會時，透納就表示，自己是因為厭倦不斷被安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）撞擊，所以選擇成為他的隊友。

過去幾年總是不斷與交易扯上邊但最終卻是無疾而終的透納，卻在今年幫助溜馬闖進總冠軍賽後做出離隊決定，決定以4年1.089億美元的價碼加盟公鹿，且公鹿還為了清出薪資空間決定裁撤明星後衛里拉德（Damian Lillard），展現對於透納加盟的高度期待。

談到加盟公鹿的主因，透納先是開玩笑表示，「我已經厭倦總是被肩膀和手肘撞擊胸部了，能和安戴托昆波並肩作戰機會難得，他是一代傳奇，可以說是這項運動中最偉大的球員之一，我相信我們在未來幾周能夠好好聊聊。我和他已經交手一段時間，非常熟悉他的比賽方式和能力，我覺得我們可以搭配得天衣無縫。」

透納接著表示，自己過去曾幫助溜馬打到分區冠軍賽，今年又體驗到總冠軍賽的滋味，讓他對於加入一支具有競爭力的隊伍充滿期待，「對我來說最終目的就是保持競爭力，我想要成為奪冠的重要一員，徹底改變我對這個聯盟的想法，我看到了在這裡保持競爭力的機會。」

而公鹿總管霍斯特則表示，這個休賽季球團有很多選擇，在簽下透納前球團就不斷思考要如何幫助這支球隊更上一層樓，而透納正是他們在自由市場上看到最好的球員，「當你研究了我們可能實現這一目標的方法，並重新調整陣容和考慮比賽風格後，以及他在賽季末段和季後賽作為組織核心的成長，他與安戴托昆波簡直是天作之合，當然這個重大的決定會對於我們的陣容和財務產生重大影響。」

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