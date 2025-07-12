快訊

114分科地理／AI、美中關稅戰入題 考生指「新概念多」：閱讀素養是高分關鍵

半導體風雲／砷化鎵界的台積電 穩懋陳進財解密AI神經

北市警被撞飛昏迷「這3天關鍵期」！ 同事心疼大罵：沒聽到警鳴聲？

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／盼不再被字母哥「肘擊」 透納：我們將搭配得天衣無縫

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
透納幽默說明加盟公鹿隊的原因。 路透社
透納幽默說明加盟公鹿隊的原因。 路透社

在今年幫助溜馬隊闖進到總冠軍賽，但最終卻在搶七大戰敗給雷霆隊後，中鋒透納（Myles Turner）卻在休賽季選擇以自由球員身分加盟公鹿隊，在今天與公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）和總管霍斯特（Jon Horst）一同召開記者會時，透納就表示，自己是因為厭倦不斷被安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）撞擊，所以選擇成為他的隊友。

過去幾年總是不斷與交易扯上邊但最終卻是無疾而終的透納，卻在今年幫助溜馬闖進總冠軍賽後做出離隊決定，決定以4年1.089億美元的價碼加盟公鹿，且公鹿還為了清出薪資空間決定裁撤明星後衛里拉德（Damian Lillard），展現對於透納加盟的高度期待。

談到加盟公鹿的主因，透納先是開玩笑表示，「我已經厭倦總是被肩膀和手肘撞擊胸部了，能和安戴托昆波並肩作戰機會難得，他是一代傳奇，可以說是這項運動中最偉大的球員之一，我相信我們在未來幾周能夠好好聊聊。我和他已經交手一段時間，非常熟悉他的比賽方式和能力，我覺得我們可以搭配得天衣無縫。」

透納接著表示，自己過去曾幫助溜馬打到分區冠軍賽，今年又體驗到總冠軍賽的滋味，讓他對於加入一支具有競爭力的隊伍充滿期待，「對我來說最終目的就是保持競爭力，我想要成為奪冠的重要一員，徹底改變我對這個聯盟的想法，我看到了在這裡保持競爭力的機會。」

而公鹿總管霍斯特則表示，這個休賽季球團有很多選擇，在簽下透納前球團就不斷思考要如何幫助這支球隊更上一層樓，而透納正是他們在自由市場上看到最好的球員，「當你研究了我們可能實現這一目標的方法，並重新調整陣容和考慮比賽風格後，以及他在賽季末段和季後賽作為組織核心的成長，他與安戴托昆波簡直是天作之合，當然這個重大的決定會對於我們的陣容和財務產生重大影響。」

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

延伸閱讀

NBA／克服跟腱撕裂重傷 溜馬潛力中鋒3年6.1億續約

NBA自由市場三大話題中鋒塵埃落定 反應奇貨可居的內線價值

NBA／願付豪華稅留透納卻遭攔胡 溜馬總裁：只能給公鹿致敬了

NBA／填補透納球風功能巨大空缺 溜馬緊急交易灰熊中鋒

相關新聞

NBA／盼不再被字母哥「肘擊」 透納：我們將搭配得天衣無縫

在今年幫助溜馬隊闖進到總冠軍賽，但最終卻在搶七大戰敗給雷霆隊後，中鋒透納（Myles Turner）卻在休賽季選擇以自由...

NBA／詹姆斯聯手柯瑞有望成真？美媒曝勇士考慮發動交易

根據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）和溫德霍斯特（Brian Windhorst）報導，勇士隊考慮交易來湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）的興趣從未消失。 報

NBA／克服跟腱撕裂重傷 溜馬潛力中鋒3年6.1億續約

根據報導，溜馬確定與自由球員中鋒傑克森（Isaiah Jackson）達成續約協議，雙方將簽下三年2100萬美元（約6.1億台幣）的合約，雙方將繼續攜手邁向未來。 現年23歲的傑克森在去年11月

NBA／2025年自由市場開跑 球員交易簽約動態一覽

NBA休賽季的球員異動相關流言蜚語，早在雷霆與溜馬爭冠期間已經逐漸甚囂塵上，隨著火箭重磅交易從太陽引進聯盟巨星杜蘭特（Kevin Durant）後，7月1日才開啟的自由市場戰爭已經隱然開打。 另

NBA／柯瑞兄弟新賽季有望同隊？小柯瑞：我其實算勇士迷

現年34歲的小柯瑞（Seth Curry）目前仍是自由球員，他接受勇士隊記者波爾（Monte Poole）訪問時被問到與哥哥柯瑞（Stephen Curry）聯手的可能性時，表示還需要想清楚。

NBA／獨行俠狀元自評「生涯最差比賽」讚奈哈德弟能傳能得分

獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）今天在拉斯維加斯夏季聯賽，迎來身披獨行俠隊戰袍初登場，沒想到全場21投5中，只進帳10分。他賽後自評是生涯打最爛的比賽。 佛雷格開場就被湖人隊詹姆斯（

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。