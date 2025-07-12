NBA／克服跟腱撕裂重傷 溜馬潛力中鋒3年6.1億續約

根據報導，溜馬確定與自由球員中鋒傑克森（Isaiah Jackson）達成續約協議，雙方將簽下三年2100萬美元（約6.1億台幣）的合約，雙方將繼續攜手邁向未來。

現年23歲的傑克森在去年11月初發生右腳跟腱撕裂傷，導致賽季提前報銷，這也是他職業生涯遭遇的最嚴重傷勢之一。同樣在賽季初期受傷的，還包括剛加盟的中鋒威斯曼（James Wiseman），這讓溜馬一度面臨禁區戰力短缺的困境。

回顧2023-24年賽季，也就是傑克森最後一次完全健康出賽的一季，他在平均不到17分鐘的上場時間內繳出7.0分、5.6籃板與1.6阻攻，展現不俗的護框與運動能力。

睽睽25年重返總冠軍賽的溜馬，今夏意外失去主力中鋒透納（Myles Turner），導致禁區戰力被迫面臨重阻，除了重新簽下威斯曼外，還從灰熊交易來身高7呎、打法與透納相似的長人赫夫（Jay Huff）。如今加上傑克森的回歸，這群新生代內線陣容也被球隊寄予厚望。

傑克森是在2021年選秀會上以首輪第22順位被湖人挑走，隨後透過一筆涉及5支球隊的大規模交易案，被送往溜馬。他的運動能力與防守潛力一直是球隊高度關注的養成重點。

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