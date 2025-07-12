NBA／詹姆斯聯手柯瑞有望成真？美媒曝勇士考慮發動交易

根據《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）和溫德霍斯特（Brian Windhorst）報導，勇士隊考慮交易來湖人隊巨星詹姆斯（LeBron James）的興趣從未消失。

報導指出，湖人高層季後與唐西奇（Luka Doncic）經紀人開會，詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）並沒有參與該場會議。保羅6月底向ESPN表示，「我們理解要在爭冠與未來間取得平衡是多麼困難，我們確實希望評估，什麼才是對詹姆斯職業生涯這個階段最好的選擇。」

這個疑問也浮現在多位NBA高層的腦中，包含勇士。消息人士透露，勇士是少數曾認真考慮是否要向詹姆斯提出報價的球隊之一。事實上，勇士早在2023-24賽季交易截止日前，就曾試圖交易詹姆斯，這份興趣從未消退。

一名西區高層認為，這是向湖人高層施壓的手段，希望球隊放棄維持薪資彈性計畫，全力衝刺本季冠軍，而不是繼續以2026與2027年休賽季補強為重點。

詹姆斯已執行2025-26賽季球員選項，本季結束後預計成為自由球員。就算湖人失去他，也能繼續圍繞唐西奇，打造一支具備爭冠實力的球隊。

詹姆斯與勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）儘管體能已不在巔峰，但仍是當今聯盟最受歡迎的2名球員，且還是具備一定實力。不少球迷期待看見兩人同隊，重演去年巴黎奧運的夢幻聯動。

商品推薦