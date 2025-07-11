NBA／柯瑞兄弟新賽季有望同隊？小柯瑞：我其實算勇士迷

現年34歲的小柯瑞（Seth Curry）目前仍是自由球員，他接受勇士隊記者波爾（Monte Poole）訪問時被問到與哥哥柯瑞（Stephen Curry）聯手的可能性時，表示還需要想清楚。

小柯瑞曾在勇士G聯盟打球，但從未與哥哥在NBA同隊過。生涯11年陸續效力過灰熊、騎士、太陽、國王、獨行俠、拓荒者、76人、籃網及黃蜂隊，總共出賽550場。

上季小柯瑞在黃蜂出賽68場，平均攻下6.5分，三分球命中率高達45.6%。小柯瑞今天受訪時表示，「我現在就是想找一個適合自己的地方，我很喜歡在夏洛特的那段時間，也願意回去，但那是一支年輕球隊，他們有自己的規劃，目前想搞清楚什麼選擇對我來說最好，找到一個能讓我發揮，好好結束職業生涯的地方。」

公鹿隊總教練瑞佛斯（Doc Rivers）曾說小柯瑞很適合勇士，對此小柯瑞認為，「他們的球風很棒，我其實算是勇士迷，因為長期看柯瑞打球。其實任何球隊都需要射手。不過我現在只能說，我想找一個最適合自己的地方，希望接下來一周能有結果，看我下一站會去哪。」

「我當然得為自己做最好的決定。」小柯瑞說，「柯瑞當然希望我去勇士打球，球迷一直都很熱情，家人也會很開心。我一直都很欣賞勇士體系，也喜歡他們球風，你永遠不知道接下來會發生什麼事。」

商品推薦