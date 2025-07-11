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NBA／獨行俠狀元自評「生涯最差比賽」讚奈哈德弟能傳能得分

聯合新聞網／ 綜合報導
獨行俠R.奈哈德(左)、狀元佛雷格(右)。 美聯社
獨行俠R.奈哈德(左)、狀元佛雷格(右)。 美聯社

獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）今天在拉斯維加斯夏季聯賽，迎來身披獨行俠隊戰袍初登場，沒想到全場21投5中，只進帳10分。他賽後自評是生涯打最爛的比賽。

佛雷格開場就被湖人隊詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）連吃2球，上半場打完攻下10分。下半場佛雷格繼續在場上磨練，結果竟一分未得，不過關鍵時刻他先賞給對手火鍋，再助攻隊友R.奈哈德（Ryan Nembhard），投進致勝三分球。

R.奈哈德是溜馬後衛A.奈哈德（Andrew Nembhard）的弟弟，雖今年選秀落選，但與獨行俠簽下雙向合約。R.奈哈德大四賽季是NCAA助攻王，平均得到10.5分9.8助攻1.7抄截，三分命中率40.4%，但身高只有183公分成為劣勢。

佛雷格賽後稱讚R.奈哈德：「太厲害了，他能傳球、能得分，各方面都做得很好。他的防守水準以他的身材來說非常出色，所以我覺得他一定能有很長的職業生涯。」

佛雷格也承認自己表現不佳，「我真的沒能進入節奏，這裡環境很不一樣，顯然跟大學差很多，可能也和真正的NBA差很多。教練對我很有信心，他們一直鼓勵我去嘗試，去實驗新的打法，所以我今天試著更有侵略性，這對我來說也是新挑戰。我會說，這可能是我人生中打最差的比賽之一，但我們贏了，這才是我最在乎的事。」

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