NBA／「西班牙金童」坦言曾有輕生念頭 感嘆NBA只是一場秀

「西班牙金童」魯比歐（Ricky Rubio）近日受訪時坦承自己效力騎士隊期間，曾因心理健康問題陷入人生低谷，甚至曾有輕生念頭。

魯比歐17歲時就被喻為西班牙金童，但2011年進到NBA後，因投籃能力和缺乏高效進攻手段，離聯盟頂尖後衛有不小差距。他在NBA打滾12季，陸續效力灰狼、爵士、太陽和騎士隊，出賽698場，平均得到10.8分7.4助攻4.1籃板1.8抄截，整體投籃命中率僅38.8%。

魯比歐於2024年宣布結束NBA生涯，重返歐洲籃壇打球。他近日受訪時回憶2023年籃球世界盃期間的經歷，「有天晚上我在飯店裡，心裡想不想繼續下去了，不只是籃球，而是整個人生，我有家庭有兒子，但那一刻我真的有這樣的感覺。有時我感覺身邊的一切都成為負擔，讓我懷疑自己的生命是否有意義。」

「回顧我的職業生涯，我從沒有感到真正滿足，總覺得還不夠。」魯比歐說，「就算拿了獎，我也不會特別開心，反而覺得自己是騙子，不配擁有這些成就。」

魯比歐還提到他對NBA的感受，「我在灰狼曾是明星，那是YouTube剛起步的時代，這幫了我不少，我創造一個人設，即使我根本不想這麼做。我從沒愛上美國文化，NBA逐漸變成一場秀，一門生意。對籃球的熱愛已在流失，這種現象也正在蔓延到歐洲。我從美國帶走了什麼？是一個『我這輩子絕不會做的事』清單。」

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