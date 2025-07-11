NBA／湖人無緣組狀元榜眼探花連線 巴格利1年合約加盟巫師

2018年選秀榜眼巴格利（Marvin Bagley III）今天與巫師隊簽下1年合約，無緣與湖人隊2018年狀元艾頓（Deandre Ayton）和探花唐西奇（Luka Doncic）連線。

巴格利2018年被國王隊以榜眼籤選中，但發展不如預期，生涯第4季被交易到活塞隊。季後活塞開出3年3750萬美元合約留人，不過去年1月再被交易到巫師隊，今年2月又被交易到灰熊隊。

巴格利上季在巫師和灰熊共出賽31場，平均只上場8.5分鐘，得到4.4分2.7籃板，皆創下生涯最差。巴格利與巫師簽下的新合約，預計是底薪合約。

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