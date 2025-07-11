NBA／上季因傷只打20場 防守大鎖瓊斯與鵜鶘簽3年19.8億合約
鵜鶘隊今天與防守大鎖瓊斯（Herbert Jones）達成協議，簽下3年6800萬美元（約新台幣19.8億）的延長合約，加上原合約，瓊斯目前有5年9700萬美元合約，2029-30賽季有球員選項。
現年26歲的瓊斯在2021年選秀第二輪第35順位被鵜鶘挑中，2023-24賽季入選年度最佳防守陣容第一隊，且三分球命中率高達41.8%。
自瓊斯進入聯盟以來，聯盟僅有8位能累積至少350次抄截與150次阻攻，瓊斯是其中一人。
瓊斯上季受到肩膀與肩盂唇的傷勢影響，只出賽20場，三分球命中率也掉到30.6%。
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