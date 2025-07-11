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NBA／歡迎來到NBA！獨行俠狀元被布朗尼連吃2球 進攻效率超慘
拉斯維加斯夏季聯賽今天正式點燃戰火，湖人隊詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）對決獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）成為矚目焦點，結果布朗尼開局就連吃佛雷格兩球，技驚四座。
布朗尼經歷完整NBA賽季洗禮，開局面對佛雷格防守，中距離後撤步跳投命中，接著又在佛雷格的防守下，無情飆進三分球。
不過布朗尼今天只打20分鐘，7投2中，外線5中1，罰球4中3，拿下8分2籃板2助攻。湖人去年首輪新秀肯奈特（Dalton Knecht）外線7中4，砍進15分8籃板。
佛雷格第四節持續留在場上磨練，但下半場一分未得，不過關鍵時刻賞出火鍋，又助攻隊友得分，幫助獨行俠以87：85險勝。
佛雷格全場打31分鐘，21次出手僅命中5球，得到10分6籃板4助攻，外帶3抄截1阻攻。
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