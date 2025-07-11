快訊

114分科測驗／物理沒特別刁難 半導體入題學生形容如科普

憂大罷免結果不堪設想 林濁水：最好讓柯建銘再「大休息」

將文學與甜點結合 9歲時的誤打誤撞成就魔幻食刻

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／雷霆5年頂級合約綁定「J-Dub」 續留三少共花240億

聯合新聞網／ 綜合報導
雷霆隊與「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams）達成5年2.87億美元延長合約。 美聯社
雷霆隊與「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams）達成5年2.87億美元延長合約。 美聯社

雷霆隊今天與主力前鋒「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams）達成5年新秀頂薪延長合約，最高總值可達2.87億美元（約新台幣84億）。

雷霆今年奪下冠軍後，將「新雷霆三少」全數提前綁定，26歲的一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）先簽下4年2.85億美元，23歲長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）簽5年2.5億美元，如今威廉斯也以5年2.87億美元續約，三人的延長合約加起來高達8.22億美元（約新台幣240億）。

ESPN薪資專家馬克斯（Bobby Marks）預估，2026-27賽季雷霆團隊薪資將達2.46億美元，將突破第二層豪華稅線。不過相較於其他砸大錢的球隊，雷霆具備更大彈性，陣中有多達7700萬美元的非保障合約，且握有大量選秀籤，開出的合約彈性十足，未來有望長期維持核心陣容。

威廉斯在2022年首輪選秀第12順位被雷霆選中。本季大爆發，入選年度最佳陣容第三隊與年度防守陣容第二隊，場均得到21.6分、5.3籃板與5.1助攻，投籃命中率48.4%，成為聯盟頂級側翼。

威廉斯曾在4月10日遭遇到右手腕舟月韌帶完全撕裂，不過他選擇帶傷出賽，整個季後賽都靠著繃帶、止痛藥與消炎針撐過比賽。雷霆奪冠後才動手術修復手腕傷勢。

雷霆奪冠之路中，威廉斯多次挺身而出，總冠軍賽G5狂砍40分最為亮眼，成為過去50 年以來第3年輕能在總冠軍賽單場40分的球員，季後賽期間他與亞歷山大合砍1180分，成為史上單一季後賽得分第4高的雙人組。

威廉斯總冠軍系列賽前5場得分依序是17、19、26、27、40，成為史上首位生涯前5場總冠軍賽，每場至少拿15分且得分逐場提升的球員。他也是上季聯盟例行賽唯四能累積1400分與100抄截的球員，另外3人是亞歷山大、約柯奇（Nikola Jokic）與哈登（James Harden）。

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

霍姆葛倫 雷霆 Shai Gilgeous-Alexander

相關新聞

NBA／雷霆5年頂級合約綁定「J-Dub」 續留三少共花240億

雷霆隊今天與主力前鋒「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams）達成5年新秀頂薪延長合約，最高總值可達2.87億美元（約新台幣84億）。 雷霆今年奪下冠軍後，將「新雷霆三少」全數提前綁定

NBA／歡迎來到NBA！獨行俠狀元被布朗尼連吃2球 進攻效率超慘

拉斯維加斯夏季聯賽今天正式點燃戰火，湖人隊詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）對決獨行俠狀元佛雷格（Cooper Flagg）成為矚目焦點，結果布朗尼開局就連吃佛

NBA／上季因傷只打20場 防守大鎖瓊斯與鵜鶘簽3年19.8億合約

鵜鶘隊今天與防守大鎖瓊斯（Herbert Jones）達成協議，簽下3年6800萬美元（約新台幣19.8億）的延長合約，加上原合約，瓊斯目前有5年9700萬美元合約，2029-30賽季有球員選項。

NBA／柯林斯因打太好被爵士交易？美媒：他上場時太常贏

爵士隊日前將前鋒柯林斯（John Collins）交易到快艇隊，ESPN記者麥克馬洪（Tim MacMahon）認為，柯林斯打太好才被爵士交易。 去年有柯林斯的比賽爵士12勝28敗；沒有柯林斯的

NBA／艾頓自曝還沒收到詹姆斯訊息 湖人新隊友稱他「統治頓」

2018年狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）日前加盟湖人隊，不過他自曝還沒收到詹姆斯（LeBron James）傳訊息，但有收到同屆探花唐西奇（Luka Doncic）的訊息。 當被問到

NBA／震驚打出生涯年還被交易 鮑威爾開心加入熱火：我是韋德球迷

鮑威爾（Norman Powell）日前在三方交易中，被快艇隊送往熱火隊，他受訪時坦言交易當下很震驚，但加盟熱火很開心，因為熱火傳奇「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）是他的偶像。 交易內容

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。