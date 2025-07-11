NBA／雷霆5年頂級合約綁定「J-Dub」 續留三少共花240億

雷霆隊今天與主力前鋒「J-Dub」威廉斯（Jalen Williams）達成5年新秀頂薪延長合約，最高總值可達2.87億美元（約新台幣84億）。

雷霆今年奪下冠軍後，將「新雷霆三少」全數提前綁定，26歲的一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）先簽下4年2.85億美元，23歲長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）簽5年2.5億美元，如今威廉斯也以5年2.87億美元續約，三人的延長合約加起來高達8.22億美元（約新台幣240億）。

ESPN薪資專家馬克斯（Bobby Marks）預估，2026-27賽季雷霆團隊薪資將達2.46億美元，將突破第二層豪華稅線。不過相較於其他砸大錢的球隊，雷霆具備更大彈性，陣中有多達7700萬美元的非保障合約，且握有大量選秀籤，開出的合約彈性十足，未來有望長期維持核心陣容。

威廉斯在2022年首輪選秀第12順位被雷霆選中。本季大爆發，入選年度最佳陣容第三隊與年度防守陣容第二隊，場均得到21.6分、5.3籃板與5.1助攻，投籃命中率48.4%，成為聯盟頂級側翼。

威廉斯曾在4月10日遭遇到右手腕舟月韌帶完全撕裂，不過他選擇帶傷出賽，整個季後賽都靠著繃帶、止痛藥與消炎針撐過比賽。雷霆奪冠後才動手術修復手腕傷勢。

雷霆奪冠之路中，威廉斯多次挺身而出，總冠軍賽G5狂砍40分最為亮眼，成為過去50 年以來第3年輕能在總冠軍賽單場40分的球員，季後賽期間他與亞歷山大合砍1180分，成為史上單一季後賽得分第4高的雙人組。

威廉斯總冠軍系列賽前5場得分依序是17、19、26、27、40，成為史上首位生涯前5場總冠軍賽，每場至少拿15分且得分逐場提升的球員。他也是上季聯盟例行賽唯四能累積1400分與100抄截的球員，另外3人是亞歷山大、約柯奇（Nikola Jokic）與哈登（James Harden）。

商品推薦