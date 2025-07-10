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NBA／柯林斯因打太好被爵士交易？美媒：他上場時太常贏

聯合新聞網／ 綜合報導
柯林斯。 路透
柯林斯。 路透

爵士隊日前將前鋒柯林斯（John Collins）交易到快艇隊，ESPN記者麥克馬洪（Tim MacMahon）認為，柯林斯打太好才被爵士交易。

去年有柯林斯的比賽爵士12勝28敗；沒有柯林斯的比賽5勝37敗。柯林斯出賽40場，平均得到19.0分8.2籃板，投籃命中率52.7%，三分命中率39.9%。

「說真的，柯林斯在爵士最大的問題就是打得太有效率。」麥克馬洪直言，「我甚至記不清他們編多少傷勢，不讓他上場。他們整體戰績不佳，但只要柯林斯打，他們就太常贏球，這正是他們不想看到的。他們不得不把他交易掉，不能讓他留在陣中。」

2026年選秀大會預計有不少潛力股，包含爵士名將布瑟（Carlos Boozer）之子小布瑟（Cameron Boozer），他的選秀行情目前在前3順位。值得一提的是，布瑟今年5月加入爵士球探組。如果爵士想拿下小布瑟，新賽季勢必得再擺爛，爭取高順位選秀權。

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爵士

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