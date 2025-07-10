NBA／艾頓自曝還沒收到詹姆斯訊息 湖人新隊友稱他「統治頓」

2018年狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）日前加盟湖人隊，不過他自曝還沒收到詹姆斯（LeBron James）傳訊息，但有收到同屆探花唐西奇（Luka Doncic）的訊息。

當被問到詹姆斯是否有聯繫他時，艾頓老實回答，「還沒有。不過我確實有收到唐西奇的訊息。」

艾頓補充說，「我很清楚休賽季的節奏，這不是我第一次經歷這種狀況，大家這時候都在訓練或陪家人，我現在只需要努力融入球隊，慢慢認識每一位隊友。」

當年艾頓加盟拓荒者隊前，曾發下豪語要成為統治頓（DominAyton），同樣在休賽季加盟湖人的拉維亞（Jake LaRavia），昨天受訪時談到艾頓笑說，「他叫什麼？統治頓？他是一名非常強悍的球員，我覺得他來到這裡也會延續那樣的表現。」

現年26歲的艾頓上季出賽40場，平均得到14.4分10.2籃板1.0阻攻，投籃命中率56.6%。他過去在太陽隊與傳奇控衛保羅（Chris Paul）搭配時有好表現，許多球迷期待擅長與中鋒配合的唐西奇，能幫助艾頓重回巔峰，攜手朝「湖人總冠軍」目標邁進。

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