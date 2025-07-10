NBA／震驚打出生涯年還被交易 鮑威爾開心加入熱火：我是韋德球迷

鮑威爾（Norman Powell）日前在三方交易中，被快艇隊送往熱火隊，他受訪時坦言交易當下很震驚，但加盟熱火很開心，因為熱火傳奇「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）是他的偶像。

交易內容為鮑威爾去熱火，柯林斯（John Collins）去快艇，安德森（Kyle Anderson）、勒夫（Kevin Love）和二輪選秀權去爵士隊。

鮑威爾上季從板凳暴徒轉為主力先發，場均21.8分、投籃命中率48.4%、三分命中率41.8%。他接受《邁阿密先鋒報》訪問時回憶，「當接到電話，說我被交易時，真的很震驚，因為完全沒料到這件事會發生，我剛打出生涯年，原本還以為會談續約。」

「但當我聽到是被交易到邁阿密，我其實很開心。」鮑威爾說，「回想小時候，我是韋德的忠實粉絲，夢想能為熱火效力，這一刻對我來說像是圓滿的循環。」

巧合的是，鮑威爾上個月才在歐洲巧遇韋德（Dwyane Wade），鮑威爾透露，「我們聊了一下，他是我模仿學習的對象，我曾把他的動作學起來，融入自己的比賽風格。能和他對談，知道他有看我的比賽並理解我的打法，他還說為我感到驕傲，真的很難得，他真的是我籃球生涯的巨大推動力。」

熱火尚未明確告知鮑威爾打先發或第六人，對此鮑威爾表示，「我一直都把自己視為能幫助球隊取勝的一、二號得分點，也相信自己有能力擔任主力球員，我沒有非要當主角，只想贏球。」

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