NBA／分組名單出爐 NBA盃10月31日開打
NBA官方今天宣布，NBA盃（NBA Cup）衛冕冠軍公鹿隊將在下一屆季中錦標賽中，對上尼克、公牛、黃蜂和熱火隊。
法新社報導，NBA公布第3屆季中錦標賽分組賽名單，預計在10月31日開打，小組賽會在指定的「盃賽之夜」（Cup nights）進行，且成績將計入例行賽，包含錦標賽的8強賽和準決賽。
分組冠軍隊以及東西兩分區各一「外卡隊」會於12月9日、10日晉級至8強。準決賽將在12月13日於拉斯維加斯舉行，冠軍賽則於12月16日登場。進行分組賽時，每個球隊皆會歷經兩回主場和客場比賽，且未晉級至淘汰賽的球隊會加上額外的賽程，讓每個球隊都有82場例行賽。
為了增加賽季初期的趣味性，經過聯盟數年討論後，決議在2023-24賽季推出NBA盃。
NBA盃完整賽程以及2025-26賽季剩餘行程將在8月一併公布。
以下為NBA盃分組賽名單：
東區A組：騎士、溜馬、老鷹、暴龍、巫師
東區B組：塞爾蒂克、活塞、魔術、籃網、76人
東區C組：公鹿、尼克、公牛、熱火、黃蜂
西區A組：雷霆、灰狼、國王、太陽、爵士
西區B組：湖人、快艇、灰熊、獨行俠、鵜鶘
西區C組：火箭、金塊、勇士、拓荒者、馬刺。
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