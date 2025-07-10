NBA／曾輔佐詹皇奪3冠！前太陽總管瓊斯接任聯盟副總裁

NBA官方今天宣布，前太陽隊總管瓊斯（James Jones）將接任執行副總裁暨籃球事務負責人，正式接替轉往鵜鶘隊的杜瑪斯（Joe Dumars），成為聯盟高層重要成員。

現年44歲的瓊斯擁有豐富球員與管理層經歷，曾在熱火與騎士隊3度隨詹姆斯（LeBron James）奪得總冠軍，在球員休息室有一定影響力。退休後則擔任球隊高層，2017年起加入太陽高層，2019年升任總管，任內完成多項重磅交易，包含交易來保羅（Chris Paul）與杜蘭特（Kevin Durant）。

「我很榮幸能接下這份職責，領導籃球事務部門。」瓊斯透過聲明表示，「這是能將我對籃球熱情投入新舞台的絕佳機會，並與一群優秀專業人士攜手推動聯盟持續發展。」

未來瓊斯將全面負責與比賽運作相關的核心事項，包含規則制定與執行、球員與教練行為規範、紀律處分以及比賽相關政策與流程。他將向NBA營運總裁史布勞爾（Byron Spruell）報告。

史布勞爾表示：「瓊斯是聯盟內廣受敬重的領袖與隊友，無論是球員時期或擔任高層，他都展現出卓越的領導力與人際關係能力。他對籃球的深厚理解，將為聯盟發展注入新動能。」

瓊斯的接任也填補杜馬斯的空缺。後者2022年加入聯盟高層，但今年休賽季接下鵜鶘隊籃球事務總裁一職。

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