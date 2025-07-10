NBA／前國王大物麥克藍莫性侵定罪！被判入獄服刑100個月

前NBA球員麥克藍莫（Ben McLemore）因2021年在一場派對中性侵一名21歲女子，於當地時間周三被判處超過8年刑期，將入獄服刑100個月。

奧勒岡州克拉克默斯郡（Clackamas County）巡迴法院的陪審團上周裁定這位32歲前NBA球員，犯有一級強姦罪、一級非法性侵罪與二級性虐待罪。他另被控一項二級性虐待罪未被定罪，麥克藍莫對4項指控皆表示不認罪。

案件發生在2021年10月3日，地點為拓荒者隊球員柯文頓（Robert Covington）家中，當時麥克藍莫是他的隊友。警方接獲報案後展開調查，鎖定麥克藍莫為嫌疑人。2024年2月，大陪審團聽取證據並發出起訴與逮捕令，美國法警於兩個月後將他逮捕歸案。

受害女子表示，派對當晚酗酒後倒臥在客廳沙發上，凌晨時分逐漸恢復意識時，發現麥克藍莫對其進行性侵。檢方指出，女子已處於無法同意的狀態，但麥克藍莫的律師團隊則辯稱雙方為自願行為，並認為對方意識清楚、具備同意能力。

儘管如此，陪審團最終仍裁定麥克藍莫3項罪名成立。受害者在宣判時透過視訊發表聲明，「這段過程幾乎耗盡我4年的生活，我現在理解為何許多受害者選擇沈默不報。」她強調雖曾感到無力，但現在終於能走向復原。

克拉克默斯郡第一副檢察官希利（Scott Healy）表示：「這類罪行常令人不敢報案，希望這位受害者的勇氣能鼓舞其他人挺身而出，這也是我們會持續追求正義的原因。」

麥克藍莫的辯護律師則表示，將尋求州議會推動「二次審視」制度，讓法官在部分刑期後評估是否可提前釋放。「這段酒後發生的短暫行為，不該抹煞他其他時候對社會的良善。」

麥克藍莫為2013年NBA選秀第7順位被國王選進，生涯效力國王、灰熊、火箭、拓荒者和湖人等隊，2022年離開NBA後轉往海外打球，曾赴中國、希臘和西班牙等地。

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