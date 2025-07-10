NBA／雷霆5年2.5億美元綁定霍姆葛倫 三少只剩威廉斯沒續約

新生代獨角獸霍姆葛倫（Chet Holmgren）與雷霆隊達成5年最大新秀延長合約，總值最高可達2.5億美元。

霍姆葛倫是2022年選秀榜眼，首年因傷整季報銷，第2年82場全勤，新人王票選第2，不敵馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。

上季是霍姆葛倫生涯第3季，曾因髖部受傷缺陣3個月，但2月重返賽場後，幫助雷霆創隊史例行賽最多勝紀錄。季後賽他23場全勤，合計正負值達+169，是2025年季後賽所有球員最佳，雷霆最終也奪下總冠軍。

雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）日前已簽下4年2.85億美元的延長合約，合約到2030-31賽季。

霍姆葛倫這份合約不含球員或球隊選項，也是2030-31賽季結束。雷霆將進一步與入選年度最佳陣容第3隊的前鋒威廉斯（Jalen Williams）展開續約談判，有望將「新生代雷霆三少」都留在陣中。

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