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NBA／博雷戈應徵尼克教頭失敗後 婉拒助教邀約續留鵜鶘

聯合新聞網／ 綜合外電報導
博雷戈婉拒尼克的助教邀約。 美聯社
博雷戈婉拒尼克的助教邀約。 美聯社

尼克隊新總教練布朗（Mike Brown）剛上任就展現強烈企圖心，宣示將為這支有冠軍期望的球隊策畫新藍圖。然而，教練團建置仍在進行中，其中一位有望加入的助教人選，如今已確定不會前來紐約。

據《SNY》記者貝格利（Ian Begley）報導，鵜鶘隊首席助理教練博雷戈（James Borrego）不會加盟尼克。現年47歲的博雷戈上月曾參與尼克總教練面試流程，但最終球隊選擇布朗接掌兵符。儘管如此，博雷戈仍受鵜鶘高度重視，並仍有合約在身，下季將續留紐奧良。

博雷戈自2003年踏入NBA教練圈，曾任職於馬刺、黃蜂、魔術等隊，並於2018至2022年間擔任黃蜂隊總教練，戰績為138勝163敗。2023年起，他成為鵜鶘隊首席助理教練，備受好評。

布朗本周正式亮相尼克記者會，並對現有陣容表達高度肯定。他表示：「這是尼克，這裡的期待，我非常明白也完全擁抱。我對這支球隊的長人條件與多功能性充滿期待，會擬定清晰計畫，在攻守兩端與球員密切合作。」

尼克隊目前仍在尋覓合適的助教人選，以強化布朗執教團隊，為新賽季備戰。

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尼克 鵜鶘

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