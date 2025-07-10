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NBA／博雷戈應徵尼克教頭失敗後 婉拒助教邀約續留鵜鶘
尼克隊新總教練布朗（Mike Brown）剛上任就展現強烈企圖心，宣示將為這支有冠軍期望的球隊策畫新藍圖。然而，教練團建置仍在進行中，其中一位有望加入的助教人選，如今已確定不會前來紐約。
據《SNY》記者貝格利（Ian Begley）報導，鵜鶘隊首席助理教練博雷戈（James Borrego）不會加盟尼克。現年47歲的博雷戈上月曾參與尼克總教練面試流程，但最終球隊選擇布朗接掌兵符。儘管如此，博雷戈仍受鵜鶘高度重視，並仍有合約在身，下季將續留紐奧良。
博雷戈自2003年踏入NBA教練圈，曾任職於馬刺、黃蜂、魔術等隊，並於2018至2022年間擔任黃蜂隊總教練，戰績為138勝163敗。2023年起，他成為鵜鶘隊首席助理教練，備受好評。
布朗本周正式亮相尼克記者會，並對現有陣容表達高度肯定。他表示：「這是尼克，這裡的期待，我非常明白也完全擁抱。我對這支球隊的長人條件與多功能性充滿期待，會擬定清晰計畫，在攻守兩端與球員密切合作。」
尼克隊目前仍在尋覓合適的助教人選，以強化布朗執教團隊，為新賽季備戰。
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