NBA／巴斯家族仍是湖人掌權者 至少再控制5年

據《The Athletic》報導，巴斯（Buss）家族上個月同意將湖人隊大多數股份出售給華特（Mark Walters），但現任球隊總管珍妮巴斯（Jeanie Buss）將在未來5個賽季，繼續擔任球隊領導者。

這筆交易使湖人市值達到驚人的100億美元。儘管所有權易主，但根據協議，珍妮巴斯將保有執掌球隊的職務，形式上延續治理與決策主導性。類似安排也曾出現在近期波士頓塞爾蒂克隊的轉售案中，當時球團賣出後，原老闆葛拉斯貝克（Wyc Grousbeck）也保留一定期間的主導權。

珍妮巴斯自2013年父親老巴斯（Jerry Buss）辭世後接掌球隊，2017年大刀闊斧調整管理層，解雇兄長吉姆巴斯（Jim Buss）與時任總管庫普契克（Mitch Kupchak），改由魔術強森（Magic Johnson）與現任總管佩林卡（Rob Pelinka）接手主導球隊運作。

珍妮巴斯最近已完成佩林卡的續約，進一步展現她對球隊未來藍圖的穩定性承諾。

商品推薦