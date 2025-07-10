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NBA／布克與太陽簽2年1.45億延長合約 現役10年未轉隊僅5人

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽隊當家球星布克。 美聯社
太陽隊當家球星布克。 美聯社

太陽隊當家球星布克（Devin Booker）與球隊達成2年1.45億美元的頂薪延長合約，合約將延續至2029-30賽季。

《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，布克與太陽老闆伊許比亞（Mat Ishbia）今天在拉斯維加斯會面，敲定這份合約，這象徵布克對太陽未來藍圖的承諾，確立他作為球隊未來領袖的地位。

布克這次延長合約平均年薪為7250萬美元，超越雷霆隊亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）4年2.85億元合約的平均年薪7125萬美元，成為NBA史上最高平均年薪的延長合約，布克目前在太陽的總合約為5年3.16億美元。

布克是太陽在2015年選秀首輪第13順位選進的球員，生涯10季都效力太陽從未轉隊，陪伴球隊從西區墊底到2021年西區冠軍，最終在總冠軍不敵公鹿隊。近年陸續引進杜蘭特（Kevin Durant）和比爾（Bradley Beal），但戰績卻不如預期，隨著今年休賽季杜蘭特被交易至火箭隊，象徵太陽下一個時代開啟，而布克將繼續待在鳳凰城。

目前聯盟僅有5名球員效力同隊10年以上未轉隊，勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）的16年、勇士隊格林（Draymond Green）的13年、公鹿隊安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的12年、約柯奇（Nikola Jokic）和布克的10年。

布克上季登上太陽隊史得分王，生涯4度入選明星賽，2度年度最佳陣容，出賽673場，平均得到24.4分5.2助攻4.0籃板。曾在2017年3月25日對上塞爾蒂克隊時單場狂轟70分，以20歲之姿成為史上最年輕的70分先生。

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Devin Booker 太陽

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