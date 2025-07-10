NBA／西蒙斯非綠軍長期解方？綠衫軍盼再交易換禁區戰力

儘管塞爾蒂克隊日前與拓荒者隊交易，換來後衛西蒙斯（Anfernee Simons），但《ESPN》資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，綠衫軍仍尋求將其再度送出，目的是進一步壓低團隊薪資。

「我跟一些球隊聊過，他們說塞爾蒂克正試圖交易西蒙斯。」溫德霍斯特在節目中透露，「能否成真則是另一回事。」

塞爾蒂克為了節省開支，休賽季將「假日」哈勒戴（Jrue Holiday）送往拓荒者，換來西蒙斯，讓球隊成功脫離第二層豪華稅線，若能再將西蒙斯處理掉，甚至有機會壓到第一層豪華稅線下，據傳球團目前持開放態度評估中鋒交易市場。

雖然球團總裁史蒂文斯（Brad Stevens）日前對西蒙斯表達高度欣賞，稱其為「3年平均20分、具備菁英級進攻技巧的年輕得分手」。但如果能藉由交易換來即戰力中鋒，填補波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與柯內特（Luke Kornet）離隊後留下的禁區缺口，球隊仍願意再度交易。

如果西蒙斯沒有在休賽季被交易，球隊也不排除開季讓他頂替泰托姆（Jayson Tatum）的得分空缺，再視狀況於季中交易大限前重新評估處理方式。西蒙斯目前正值合約最後1年，年薪為2670萬美元，綠衫軍也可選擇讓他打完球季後自然離隊。

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