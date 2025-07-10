快訊

桃園網美餐廳深夜施工突爆炸 工人全身45％二度燒燙傷雙腳血淋淋

MLB／大谷1打點…道奇吞惡夢6連敗 羅哈斯：真的很痛

刑事局南打大隊長徐宏杰涉貪 士檢50萬交保…畫面曝光

NBA／西蒙斯非綠軍長期解方？綠衫軍盼再交易換禁區戰力

聯合新聞網／ 綜合外電報導
綠衫軍仍尋求將西蒙斯交易掉，進一步壓低團隊薪資結構。 路透
綠衫軍仍尋求將西蒙斯交易掉，進一步壓低團隊薪資結構。 路透

儘管塞爾蒂克隊日前與拓荒者隊交易，換來後衛西蒙斯（Anfernee Simons），但《ESPN》資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，綠衫軍仍尋求將其再度送出，目的是進一步壓低團隊薪資。

「我跟一些球隊聊過，他們說塞爾蒂克正試圖交易西蒙斯。」溫德霍斯特在節目中透露，「能否成真則是另一回事。」

塞爾蒂克為了節省開支，休賽季將「假日」哈勒戴（Jrue Holiday）送往拓荒者，換來西蒙斯，讓球隊成功脫離第二層豪華稅線，若能再將西蒙斯處理掉，甚至有機會壓到第一層豪華稅線下，據傳球團目前持開放態度評估中鋒交易市場。

雖然球團總裁史蒂文斯（Brad Stevens）日前對西蒙斯表達高度欣賞，稱其為「3年平均20分、具備菁英級進攻技巧的年輕得分手」。但如果能藉由交易換來即戰力中鋒，填補波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與柯內特（Luke Kornet）離隊後留下的禁區缺口，球隊仍願意再度交易。

如果西蒙斯沒有在休賽季被交易，球隊也不排除開季讓他頂替泰托姆（Jayson Tatum）的得分空缺，再視狀況於季中交易大限前重新評估處理方式。西蒙斯目前正值合約最後1年，年薪為2670萬美元，綠衫軍也可選擇讓他打完球季後自然離隊。

🔥嘖嘖募資倒數！《獅吼臺南棒球訂製書》專屬優惠

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

塞爾蒂克

相關新聞

NBA／布克與太陽簽2年1.45億延長合約 現役10年未轉隊僅5人

太陽隊當家球星布克（Devin Booker）與球隊達成2年1.45億美元的頂薪延長合約，合約將延續至2029-30賽季。 《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，布克與太

NBA／西蒙斯非綠軍長期解方？綠衫軍盼再交易換禁區戰力

儘管塞爾蒂克隊日前與拓荒者隊交易，換來後衛西蒙斯（Anfernee Simons），但《ESPN》資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）指出，綠衫軍仍尋求將其再度送出，目的是進一步壓低團

NBA／KD坦言籃網第一年是最快樂時光 奈許執教「綁手綁腳」

杜蘭特（Kevin Durant）近日作客詹姆斯（LeBron James）和奈許（Steve Nash）的播客節目，談到自己與奈許在籃網隊的時光。 2019年休賽季杜蘭特加盟籃網，因傷休養一整

NBA／選秀狀元對決詹皇之子吸睛 夏季聯賽票價創新高

美國職籃NBA拉斯維加斯夏季聯賽明天開打，想親眼見證今年選秀狀元佛雷格對上「詹皇」詹姆斯（LeBronJames）之子布...

NBA／傷了泰托姆就要走重建路？ 綠軍總裁：從沒有這種心態

據美聯社報導，塞爾蒂克隊若要在泰托姆（Jayson Tatum）整季報銷情況下維持核心陣容，會突破第2層豪華稅線，將導致球隊交易與簽約受限制，團隊薪資與豪華稅超過5億美元。因此休賽季積極降低團隊薪資。

NBA／西區列強囤積長人 美媒：勇士沒爭取艾頓會後悔

休賽季西區各隊積極補長人；反觀勇士隊休賽季靜悄悄。隨著艾頓（Deandre Ayton）加入湖人隊，《NBC Sports Bay Area》記者波爾（Monte Poole）撰文提到，勇士未來可能會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。